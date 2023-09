Preolimpico volley: cosa serve all’Italia per qualificarsi. 5 ipotesi di pass con un’altra sconfitta

L’Italia ha incassato la prima sconfitta al Preolimpico di volley femminile 2023: nulla da fare contro i temibili Stati Uniti, reduci dall’oro a Tokyo 2020. Tuttavia nulla è compromesso sulla strada verso i Giochi di Parigi 2024. Esistono in verità anche delle ipotesi che qualificherebbero la selezione tricolore anche con una ulteriore sconfitta.

È bene ricordare i criteri previsti da regolamento in caso di arrivo di due o più squadre alla pari: in primis conta il numero di vittorie, poi i punti accumulati (3 per ogni vittoria per 3-0 o 3-1, 2 per i successi per 3-2, 1 per le sconfitte al tie-break), a seguire il coefficiente set e, infine, il coefficiente punti.

LA CLASSIFICA DEL PREOLIMPICO DELL’ITALIA

1. USA 5 vittorie (15 punti, 15 set vinti e 3 persi)

2. Italia 4 vittorie (12 punti, 13 set vinti e 4 persi)

3. Polonia 4 vittorie (12 punti, 14 set vinti e 6 persi)

4. Germania 4 vittorie (11 punti, 14 set vinti e 8 persi)

5. Thailandia 2 vittorie (5 punti, 7 set vinti e 11 persi)

6. Colombia 1 vittoria (2 punti, 4 set vinti e 14 persi)

7. Corea del Sud 0 vittorie (2 punti, 6 set vinti e 15 persi)

8. Slovenia 0 vittorie (1 punto, 3 set vinti e 15 persi)

IL CALENDARIO DELLE ULTIME PARTITE

Sabato 23 settembre

Ore 17.30 Polonia-USA

Ore 20.45 Italia-Germania

Domenica 24 settembre

Ore 17.30 USA-Germania

Ore 20.30 Italia-Polonia

Prenderemo ora in considerazione una serie di ipotesi che potrebbero qualificare l’Italia o con un turno di anticipo o con una sconfitta all’ultima giornata.

IPOTESI 1: l’Italia batte 3-0 la Germania e gli USA superano 3-0 o 3-1 la Polonia.

In questo caso le azzurre sarebbero qualificate con una giornata d’anticipo. Anche una sconfitta per 3-0 nell’ultimo turno con la Polonia sarebbe ininfluente: la compagine tricolore rimarrebbe davanti grazie ad un miglior coefficiente set (2,28 contro 1,88, oppure 2,28 contro 2).

IPOTESI 2: l’Italia batte 3-1 la Germania e gli USA superano 3-0 la Polonia.

Vale lo stesso discorso dell’ipotesi 1: le azzurre sarebbero irraggiungibili per il quoziente set (2 contro 1,88), dunque già qualificate.

IPOTESI 3: l’Italia batte 3-1 la Germania e gli USA superano 3-1 la Polonia.

In questo caso l’Italia non sarebbe ancora qualificata e si giocherebbe il pass contro le padrone di casa nell’ultima giornata. Sarebbe sufficiente però vincere un solo set contro le polacche per volare a Parigi 2024. In caso di sconfitta per 0-3, invece, entrerebbe in gioco il coefficiente punti (al momento favorevole alle azzurre con 1,216 contro 1,176).

IPOTESI 4: l’Italia batte 3-2 la Germania e gli USA superano 3-0, 3-1 o 3-2 la Polonia.

Tutto sarebbe rimandato all’ultima giornata. In tale situazione l’Italia passerebbe anche perdendo 2-3 contro le padrone di casa, ma sarebbe eliminata in caso di 0-3 o 1-3.

IPOTESI 5: l’Italia batte 3-0 o 3-1 la Germania e la Polonia batte 3-2 gli USA oppure perde 3-2 con gli USA.

Anche in questo caso l’Italia si qualificherebbe perdendo 2-3 l’ultimo match con la Polonia.

Va precisato che se l’Italia dovesse perdere con la Germania, non solo sarebbe costretta a vincere l’ultima partita con la Polonia, ma non sarebbe più nemmeno padrona del proprio destino. Inoltre lo scenario cambierebbe completamente se la Polonia prevalesse per 3-0 o 3-1 sugli USA: a quel punto la sfida tra l’Italia e le padrone di casa diventerebbe realmente uno spareggio da mors tua, vita mea, con la vincitrice che conquisterebbe l’agognato pass olimpico.

