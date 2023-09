Volley femminile, la classifica del Preolimpico dell’Italia: scappano gli USA, Polonia alla pari con le azzurre

Dopo la sconfitta subita dall’Italia contro gli USA, la prima del Preolimpico di Lodz, per la squadra tricolore adesso i conti si fanno realmente complicati in vista della questione primo o secondo posto, quelli che valgono l’approdo diretto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo scenario, a due partite dal termine, è intricatissimo.

Ci sono gli States, che con cinque vittorie hanno in tasca o quasi il pass a cinque cerchi. E poi c’è il terzetto Italia-Polonia-Germania, con le azzurre che al momento sono ancora favorite dal fatto di avere i 12 punti pieni (la Germania ne ha uno in meno perché due volte ha collezionato successi al quinto e decisivo set).

Vanno ricordate le regole d’ingaggio: a parità di punti quello che conta è il quoziente set, che nel caso dell’Italia (come si può anche evincere) dice 3.250, con la Polonia a 2.333 e la Germania a 1.750. C’è poi da considerare, in ulteriore battuta, anche il rapporto tra punti fatti e subiti.

E anche in questo caso, per ora, le azzurre sono davanti: 1.217 contro 1.176 e 1.107. Il problema reale, però, non è questo, ma le prossime due avversarie. Che sono, appunto, proprio le tedesche e le polacche. Un vero e proprio sprint finale, con gli States anch’essi protagonisti in quella che può essere una chiara lotta a quattro per i due pass.

CLASSIFICA PREOLIMPICO VOLLEY FEMMINILE

1. USA 5 vittorie (15 punti, 15 set vinti e 3 persi)

2. Italia 4 vittorie (12 punti, 13 set vinti e 4 persi)

3. Polonia 4 vittorie (12 punti, 14 set vinti e 6 persi)

4. Germania 4 vittorie (11 punti, 14 set vinti e 8 persi)

5. Thailandia 2 vittorie (5 punti, 7 set vinti e 11 persi)

6. Colombia 1 vittoria (2 punti, 4 set vinti e 14 persi)

7. Corea del Sud 0 vittorie (2 punti, 6 set vinti e 15 persi)

8. Slovenia 0 vittorie (1 punto, 3 set vinti e 15 persi)

Foto: FIVB