Italia-Germania volley femminile, quando la prossima partita? Programma, orario, tv, streaming

Il torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile è definitivamente entrato nel vivo. L’Italia, reduce da quattro vittorie in altrettante partite, sfiderà oggi gli Stati Uniti in un match potenzialmente già decisivo. Andiamo quindi a scoprire quale sarà l’impegno successivo delle azzurre dopo la sfida alle nordamericane.

La penultima partita della squadra guidata dal CT Davide Mazzanti sarà quella contro la Germania, che andrà in scena domani, sabato 23 settembre alle 0re 20.45. Myriam Sylla e compagne a quel punto potrebbero già conoscere il proprio destino, ma in caso contrario quello diventerebbe un nuovo snodo cruciale.

Di seguito il programma dettagliato di Italia-Germania, prossima partita delle azzurre al Torneo Preolimpico, con tutte le informazioni per seguire il match in diretta. La partita sarà trasmessa in tv su SkySport Uno (canale 201) ed in diretta streaming su SkyGo, Volleyballworld TV e Now TV. Noi di OA Sport vi offriremo, come di consueto, la DIRETTA LIVE testuale.

PROGRAMMA PREOLIMPICO VOLLEY FEMMINILE

Sabato 23 settembre

Ore 20.45 Italia vs Germania (diretta tv su SkySport Uno, streaming su SkyGo, Volleyballworld TV e Now TV)

PROGRAMMA ITALIA-COLOMBIA VOLLEY FEMMINILE PREOLIMPICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, Volleyballworld TV e Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: FIVB