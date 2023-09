Basket, Gianmarco Pozzecco: “Sfrutteremo le nostre caratteristiche, siamo consapevoli di aver fatto il massimo fin qui”

Dopo aver chiuso al primo posto il Girone I dei Mondiali 2023 di basket, giocato a Manila, nelle Filippine, l’Italia andrà ad incrociare ai quarti di finale la seconda classificata del Gruppo J, ovvero gli Stati Uniti, nel primo match ad eliminazione diretta. L’incontro si disputerà domani, martedì 5 settembre, alle ore 14.40 italiane, alla Mall of Asia Arena: alla vigilia del match hanno parlato al sito federale il CT azzurro Gianmarco Pozzecco ed il presidente della FIP Giovanni Petrucci.

La presentazione della sfida fatta dal commissario tecnico dell’Italia: “Ci meritiamo questa partita. I ragazzi si meritano questo palcoscenico perché fin dal primo giorno hanno sudato per essere qui. Non abbiamo il pronostico dalla nostra ma con gli USA è sempre così. Con tutti. Sfrutteremo le nostre caratteristiche migliori, ovvero la capacità di muoverci in campo e fuori come una famiglia, aiutandoci l’uno con l’altro come fatto finora e l’intelligenza cestistica dei nostri giocatori. Consapevoli di aver fatto il massimo fin qui arrivando primi nella seconda fase. Impossibile fare paragoni con altre partite del passato contro gli USA. È un nuovo capitolo e non vediamo l’ora di scriverlo“.

L’analisi del presidente della FIP, Giovanni Petrucci: “Chi conosce bene lo sport sa cosa significhi e quanto sia complicato emergere nel basket di oggi. Oggi ci godiamo la soddisfazione di essere tra le prime otto del Mondo, cosa che visto l’alto livello di questo torneo non è riuscita a tante altre grandi squadre. Gli Stati Uniti sono favoriti e sono un colosso nel nostro sport ma noi vogliamo vincere e provare ad andare più avanti possibile. La nostra Nazionale è fatta da 12 ragazzi che riescono a farsi amare dando tutto sul campo e giocando sempre con cuore e intelligenza, con una guida carismatica come Gianmarco Pozzecco. Nulla è scontato. Colgo poi l’occasione di fare i complimenti a coach Luca Banchi per il bel percorso che sta facendo con la sua Lettonia“.

Foto: LaPresse