Volley femminile, l’Italia liquida la Slovenia al preolimpico: seconda vittoria, ora la Thailandia

L’Italia ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Slovenia con un secco 3-0 (25-15; 25-15; 25-17), confermando il semplice pronostico della vigilia contro la poco quotata compagine balcanica guidata da coach Marco Bonitta, che ventuno anni fa trascinava le azzurre verso la conquista del titolo mondiale. Le ragazze del CT Davide Mazzanti, che ieri aveva esordito a Lodz (Polonia) con un comodo 3-0 contro la Corea del Sud, si sono issate in testa alla Pool C con 2 successi (6 punti) insieme a USA, Germania e Polonia.

Le prime due classificate al termine del round robin staccheranno il pass per i Giochi Olimpici, chi fallirà nella missione attraverso questa kermesse dovrà sperare di agguantare uno dei cinque posti assegnati attraverso il ranking FIVB. Le azzurre, che stanno cercando di lasciarsi alle spalle i deludenti Europei, torneranno in campo martedì 19 settembre (ore 14.30) per sfidare l’ostica Thailandia, reduce dalla vittoria ai Campionati Asiatici e capace di un gioco estremamente difensivo che incute parecchio timore (anche se ha perso per 3-0 contro Germania e USA nel corso di questo weekend).

L’Italia ha un po’ sofferto in avvio del primo set (6-7), poi si è ben sciolta e ha vinto il parziale d’apertura e la seconda frazione con dieci punti di scarto. La nostra Nazionale ha pagato la partenza a razzo delle balcaniche nel terzo set e si è trovata sotto per 2-6 e 4-8, riuscendo però a rimontare e dando poi vita a un inatteso punto a punto (16-16) prima di operare lo strappo decisivo con un parziale di 9-1. Era lecito aspettarsi qualche difficoltà in meno considerando la caratura delle avversarie.

La partita odierna ha poco da dire dal punto di vista tecnico e agonistico, visto che le ragazze di Mazzanti erano superiori nei vari fondamentali: stasera è bastato giocare al piccolo trotto in fase offensiva e a muro, senza strafare in ricezione, per avere la meglio su un’avversaria oggettivamente modesta. Per le prossime partite servirà alzare l’asticella.

L’opposto Ekaterina Antropova si è messa in mostra con 15 punti (2 muri), la schiacciatrice Myriam Sylla ha messo a segno 11 punti distinguendosi anche in ricezione. Otto punti a testa per la centrale Marina Lubian (5 ace) e il martello Elena Pietrini, 7 punti per la centrale Anna Danesi (4 muri) sotto la regia di Francesca Bosio. Nel corso della partita hanno giocato anche Francesca Villani (4) e Alice Degradi (1), Eleonora Fersino il libero. Tra le fila della Slovenia le migliori sono state Iza Mlakar (7 punti) e Mitja Siftar (6).

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo