Calcio femminile, Serie A 2023-2024: esordio vincente per la Roma. Bene Inter e Como

Dopo le prime due partite giocate ieri, si sono disputate oggi le restanti tre sfide valide per la prima giornata della Serie A 2023-2024 di calcio femminile. A ora di pranzo, ossia alle 12:30, si sono sfidate Como e Napoli, alle 15:00 sono scese in campo Milan e Roma e, infine, alle 18:00 è andato in scena il match tra Sampdoria e Inter: andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Allo stadio Ferruccio, il Como ha battuto il neopromosso Napoli per 2-1. A partire meglio è stata la squadra di casa, che è passata in vantaggio al 31′ con Margerita Mannecchi. Nel secondo tempo poi le ragazze di Marco Bruzzano hanno raddoppiato al 59′ con Oona Sevenius, prima di subire la rete del 2-1 da Elisa del Estal al 70′. Nei minuti finali il Napoli ha cercato di completare la rimonta, ma senza riuscirci, e il match è terminato dunque con la vittoria del Como.

Nel secondo incontro di giornata è arrivato il successo della Roma sul campo del Milan con un pirotecnico 4-2. Le campionesse in carica hanno trovato il primo gol al 36′ con Elena Linari e successivamente hanno raddoppiato con Emilie Haavi al 39′. Nel secondo tempo le rossonere hanno reagito e hanno pareggiato i conti con i gol di Chante Dompig e Gloria Marinelli dal 50′ al 61′, ma poi la squadra di Alessandro Spugna ha alzato nuovamente il ritmo e ha allungato definitivamente con le reti di Giada Greggi (79′) e Benedetta Glionna (90+3′).

Infine, allo stadio Silvio Piola, l’Inter ha sconfitto per 2-0 la Sampdoria. A decidere il match in favore delle nerazzurre sono state Sofie Pedersen e Michela Cambiaghi: la prima ha segnato al 12′ con un colpo di testa, mentre la seconda ha insaccato al 18′ dopo aver sfruttato un’indecisione della difesa avversaria.

CLASSIFICA SERIE A FEMMINILE 2023-2024 – 1A GIORNATA

1. Roma 3

2. Inter 3

3. Como 3

4. Fiorentina 3

5. Juventus 3

6. Napoli 0

7. Sassuolo 0

8. Pomigliano 0

9. Milan 0

10. Sampdoria 0

Photo LiveMedia/Stefano D’offizi