Baseball, Europei 2023: impresa Spagna, Olanda battuta. Finale inedita con la Gran Bretagna

Per la prima volta dal 1967 non ci sarà una tra Olanda e Italia nella finale degli Europei di baseball. Il clamoroso fatto viene sancito dalla conclusione delle semifinali dell’evento in corso in Repubblica Ceca, che vanno a determinare una totalmente inedita Spagna-Gran Bretagna come ultimo atto della rassegna continentale.

Bisogna obbligatoriamente partire dal clamoroso risultato degli iberici, che riescono a battere, dopo una serie molto lunga di tentativi, l’Olanda. Si tratta di un 7-6 che i crismi della storicità li possiede tutti, nessuno escluso. Encarnacion è quasi al livello di una superstar, ma l’uomo del destino è Jesus Ustariz, che nel nono inning, a basi piene, realizza il punto che vale un’impresa storica per il suo Paese.

Per quanto riguarda l’altro confronto, tra Gran Bretagna e Germania finisce 8-4 a favore dei britannici. Decisivo, in questo caso, uno strepitoso settimo inning da sei punti, che non lascia alcuno scampo ai tedeschi tra singoli, colpiti e e basi su ball.

La finale si disputerà domenica alle 18:30, e sarà la prima della storia che non vedrà all’opera le due grandi potenze del baseball che ne hanno segnato la storia in ambito continentale. Il tutto a ulteriore riprova dei tempi, e delle competitività, che cambiano.

Foto: WBSC Europe / CBA – Petra Voet