Tennistavolo, Europei a squadre MalmÃ¶ 2023: Svezia-Italia 3-0. Decisiva la sfida con la Repubblica Ceca per l’accesso agli ottavi

Sono scattati quest’oggi gli Europei a squadre 2023 di tennistavolo, in corso a Malmö, in Svezia: esordio immediato alla Malmö Arena per l’Italia maschile, inserita nel Gruppo B, contro la Svezia padrona di casa, vittoriosa sugli azzurri con un netto 3-0. A questo punto, per poter sperare nel passaggio agli ottavi, diviene già decisivo il match di martedì 12 alle ore 19.00 contro la Repubblica Ceca, nel quale con tutta probabilità sarà in palio il secondo posto nel raggruppamento, necessario per proseguire l’avventura continentale.

Nel primo incontro Truls Moregaard ha superato John Oyebode (Tennistavolo Sassari) per 3-0 (11-7, 11-8, 11-5), mentre nel secondo match Mattias Falck ha battuto Matteo Mutti (Top Spin Messina) per 3-0 (11-6, 11-4, 11-6), infine nella terza sfida Anton Kallberg ha piegato Andrea Puppo (Apuania Carrara) per 3-2 (7-11, 11-8, 9-11, 11-7, 11-5). Il tecnico Lorenzo Nannoni non ha schierato oggi Leonardo Mutti (Aeronautica Militare).

La formula della rassegna continentale prevede la partecipazione di 24 squadre, divise in otto gironi da tre: le prime due di ciascun raggruppamento avranno accesso agli ottavi di finale ad eliminazione diretta. La Germania è la formazione campionessa in carica. Va ricordato che il torneo mette in palio un pass olimpico per la formazione vincitrice, inoltre saranno distribuiti anche tutti gli slot destinati all’Europa per i Mondiali a squadre del 2024.

Andranno ai Mondiali, ultimo torneo di qualificazione diretta a Parigi 2024, che metterà otto pass a disposizione per i Giochi, 12 squadre: per andare alla rassegna iridata occorrerà qualificarsi ai quarti di finale, mentre i restanti 4 posti verranno attribuiti alle 4 squadre tra quelle sconfitte agli ottavi meglio piazzate nel ranking mondiale aggiornato ad ottobre 2023, dopo gli Europei. Per l’Italia, dunque, sarà fondamentale battere la Repubblica Ceca e qualificarsi agli ottavi di finale.

EUROPEI A SQUADRE TENNISTAVOLO 2023

Svezia-Italia 3-0

Truls Moregaard-John Oyebode 3-0 (11-7, 11-8, 11-5)

Mattias Falck-Matteo Mutti 3-0 (11-6, 11-4, 11-6)

Anton Kallberg-Andrea Puppo 3-2 (7-11, 11-8, 9-11, 11-7, 11-5)

Foto: LaPresse