Coppa Agostoni 2023, assolo in solitaria di Davide Formolo!

Una vittoria che mancava da addirittura tre anni. Quinto successo della carriera per Davide Formolo: colpaccio spettacolare da parte del veneto alla Coppa Agostoni 2023. L’azzurro della UAE Emirates ha trionfato in quel di Lissone con un numero da finisseur, dimostrando soprattutto una condizione monstre.

Cinque corridori all’attacco nella prima fase di gara: Marco Tizza (Bingoal WB), Maxime Bouet (Team Arkéa Samsic), Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), Óscar Rodríguez (Movistar Team) e Mattéo Vercher (TotalEnergies). Per loro non un gran margine e infatti sono stati ripresi appena approcciato il circuito del Lissolo.

Si è accesa la miccia in gruppo in salita: tra i primi a muoversi Davide Formolo (UAE Emirates), a seguirlo Warren Barguil (Arkea Samsic), Chris Harper (Jayco AlUla) e Victor Lafay (Cofidis). Successivamente l’attacco da dietro dell’altro UAE Emirates Marc Hirschi che è andato a raggiungere i quattro, con ovviamente Formolo a dettare il ritmo per il proprio capitano.

Da dietro nessuno è riuscito a chiudere il gap ed i cinque sono andati a giocarsi la vittoria. Nonostante le tantissime trenate davanti in favore di Hirschi, un super Formolo ha provato ad anticipare la situazione a 10 chilometri dall’arrivo, scattando dalla testa del gruppo al comando. I contrattaccanti non sono riusciti a chiudere e l’azzurro ha trionfato in solitaria. Alle sue spalle Hirschi completa la doppietta UAE Emirates, poi Lafay.

Foto: Lapresse