Giro di Lombardia 2023, chi parteciperÃ ? Sfida stellare Pogacar-Evenepoel. E Roglicâ€¦

Si preannuncia grande spettacolo al Giro di Lombardia 2023, in programma sabato 7 ottobre con partenza a Como e arrivo a Bergamo dopo 238 chilometri. L’edizione numero 117 della “classica delle foglie morte” vedrà infatti la partecipazione di almeno tre stelle assolute del ciclismo su strada globale come Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e Primoz Roglic.

Il fenomeno sloveno della UAE Emirates punta al terzo successo consecutivo in questa corsa, dopo le affermazioni del 2021 e 2022, ma dovrà vedersela con avversari di livello stellare. Al via della quinta e ultima Monumento stagionale anche il fuoriclasse belga della Soudal – Quick Step, dopo la maglia a pois della Vuelta ed il trionfo alla Liegi-Bastogne Liegi.

Ieri è arrivata anche la conferma della presenza di Roglic per la Jumbo-Visma dopo il terzo posto nella classifica generale della Vuelta. Al momento figurano nell’entry list del Lombardia 2023 altri big come lo spagnolo Enric Mas (Movistar), il polacco Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), l’ecuadoriano Richard Carapaz (EF) e gli ex vincitori dell’evento Thibaut Pinot (all’ultima gara della carriera) e Bauke Mollema. Fari puntati in casa Italia su Giulio Ciccone, che potrà provare a dire la sua per la Lidl-Trek dopo aver vinto la classifica degli scalatori al Tour de France.

Foto: Lapresse