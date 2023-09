Ciclismo, pettorali di partenza e startlist cronometro Europei 2023: orari, programma, tv, streaming

Inizieranno quest’oggi nei Paesi Bassi i Campionati Europei 2023 di ciclismo. Come sempre saranno diverse le gare che si disputeranno all’interno di questa manifestazione e tra queste non mancherà ovviamente la prova a cronometro Elite maschile, evento in programma proprio nella giornata odierna a partire dalle ore 16:14.

In tutto saranno 32 i corridori che prenderanno il via in questa prova che avrà la partenza dal Wildlands Adventure Zoo di Emmen e l’arrivo a Emmen, per un totale di 29,5 chilometri quasi totalmente pianeggianti. Mancheranno Remco Evenepoel e Filippo Ganna, ed ecco dunque che i favoriti saranno il belga Wout van Aert e il britannico Joshua Tarling (terzo ai Mondiali 2023 di Glasgow), ultimo corridore che si presenterà allo start alle 16:45:00.

Oltre ai due appena citati, andranno poi sicuramente a caccia di una medaglia anche gli svizzeri Stefan Küng e Stefan Bissegger, il danese Mikkel Bjerg, il portoghese Nelson Oliveira e il francese Remi Cavagna, tutti corridori che partiranno dalle 16:37:00 in poi. E gli italiani? Per il Bel Paese proveranno a mettersi in mostra Matteo Sobrero e, soprattutto, Mattia Cattaneo: il primo partirà per 20° alle 16:33:00, mentre il secondo, che è reduce dall’ottavo posto ai Mondiali di Glasgow, prenderà il via per 27° alle 16:40:00.

La prova a cronometro elite valida per i Campionati Europei 2023 di ciclismo su strada si potrà vedere in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport HD e in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intera gara.

CALENDARIO CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2023

Mercoledì 20 settembre

Ore 16.15: Cronometro elite maschile – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1 HD

PROGRAMMA CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD ed Eurosport 1

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse

STARTLIST CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2023

32 MAKOGON Vladyslav (FIN) FINLANDIA 16:14:00

31 HASANI Samir (XKX) KOSOVO 16:15:00

30 ORKEN Ahmet (TÜR) TÜRKIYE 2 16:16:00

29 PASTUSHENKO Yan (UKR) UKRAINE 3 16:17:00

28 ALVES OLIVEIRA Ivo Manuel (POR) PORTUGAL 4 16:18:00.

27 BAX Sjoerd (NED) NETHERLANDS 5 16:19:00

26 LARSEN Niklas (DEN) DENMARK 6 16:20:00

25 BONELLO Daniel Joseph (MLT) MALTA 7 16:21:00

24 ILIĆ Ognjen (SRB) SERBIA 8 16:22:00

23 OMARSSON Ingvar (ISL) ICELAND 9 16:23:00

22 AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel (ESP) SPAIN 10 16:24:00

21 LAMPAERT Yves (BEL) BELGIUM 11 16:25:00

20 KWIATKOWSKI Michal (POL) POLAND 12 16:26:00

19 WALSCHEID Maximilian Richard (GER) GERMANY 13 16:27:00

18 ARMIRAIL Bruno (FRA) FRANCE 14 16:28:00

17 TAARAMÄE Rein (EST) ESTONIA 15 16:29:00

16 VACEK Mathias (CZE) CZECH REPUBLIC 16 16:30:00

15 NUHA Blerton (XKX) KOSOVO 17 16:31:00

14 MULLEN Ryan (IRL) IRELAND 18 16:32:00

13 SOBRERO Matteo (ITA) ITALY 19 16:33:00

12 KEPPLINGER Rainer (AUT) AUSTRIA 20 16:34:00

11 HEIDEMANN Miguel (GER) GERMANY 21 16:35:00

10 HOOLE Daan (NED) NETHERLANDS 22 16:36:00

9 BISSEGGER Stefan (SUI) SWITZERLAND 23 16:37:00

8 CAVAGNA Rémi (FRA) FRANCE 24 16:38:00

7 BODNAR Maciej (POL) POLAND 25 16:39:00

6 CATTANEO Mattia (ITA) ITALY 26 16:40:00

5 OLIVEIRA Nelson (POR) PORTUGAL 27 16:41:00

4 BJERG Mikkel (DEN) DENMARK 28 16:42:00

3 KÜNG Stefan (SUI) SWITZERLAND 29 16:43:00

2 VAN AERT Wout (BEL) BELGIUM 30 16:44:00

1 TARLING Joshua (GBR) GREAT BRITAIN 31 16:45:00

Foto: LaPresse