LIVE Ciclismo, cronometro Europei 2023 in DIRETTA: Tarling domina e vince davanti a Bissegger e Van Aert. Quinto Cattaneo

17.20 La nostra DIRETTA LIVE di questa prova a cronometro finisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti.

17.19 Buon piazzamento per Mattia Cattaneo: non si poteva fare di meglio contro questi avversari. Oggi semplicemente Tarling è stato di un’altra categoria rispetto a tutti.

17.18 Questo l’ordine di arrivo:

1 1 TARLING Joshua GREAT BRITAIN 00:31:30.01 00:00.00 56.76

2 9 BISSEGGER Stefan SWITZERLAND 00:32:12.93 00:42.92 55.50

3 2 VAN AERT Wout BELGIUM 00:32:13.15 00:43.14 55.49

4 4 BJERG Mikkel DENMARK 00:32:39.65 01:09.64 54.74

5 6 CATTANEO Mattia ITALY 00:32:43.77 01:13.76 54.63

17.17 JOSHUA TARLING VINCE IL TITOLO CONTINENTALE! Argento per Bissegger che batte Van Aert per qualche centesimo.

17.16 Kung chiude in nona posizione con il casco disintegrato e una maschera di sangue.

17.15 Bjerg recupera tanto nell’ultima parte e si mette in seconda posizione davanti a Cattaneo.

17.14 NOOOOOOOOO! Che brutta caduta per Stefan Kung che va addosso alle transenne! Si è fatto male lo svizzero.

17.12 Matteo Cattaneo è secondo provvisoriamente a 30 secondi da Bissegger: buona prova per l’azzurro.

17.11 Questo l’ordine d’arrivo provvisorio:

1 9 BISSEGGER Stefan SWITZERLAND 00:32:12.93 00:00.00 55.50

2 10 HOOLE Daan NETHERLANDS 00:32:52.03 00:39.10 54.40

3 8 CAVAGNA Rémi FRANCE 00:32:55.19 00:42.26 54.31

4 21 LAMPAERT Yves BELGIUM 00:32:55.22 00:42.29 54.31

5 27 BAX Sjoerd NETHERLANDS 00:32:59.00 00:46.07 54.21

17.09 FA PAURA TARLING! 23’49” per il britannico che ha un vantaggio di 28 secondi su Van Aert.

17.08 Van Aert è davanti per questione di centesimi su Kung!

17.07 Kung mostruoso! 24:18.72 per l’elvetico, 19 secondi di vantaggio su Bissegger.

17.06 Sobrero chiude la sua prova provvisoriamente in nona posizione a 49 secondi da Lampaert.

17.05 Cattaneo è dietro a Bissegger al secondo intermedio.

17.04 Joshua Tarling rischia tantissimo la traiettoria di una curva, frena e riesce a correggere.

17.03 Mattia Cattaneo fra poco sarà al secondo rilevamento cronometrico: difficile per l’azzurro un podio, visto lo strapotere dei primi tre.

17.01 Questi i tempi al secondo intermedio:

1 9 BISSEGGER Stefan SWITZERLAND 00:24:38.17 58.45

2 10 HOOLE Daan NETHERLANDS 00:25:00.94 00:22.76 57.56

3 21 LAMPAERT Yves BELGIUM 00:25:03.77 00:25.60 57.46

4 27 BAX Sjoerd NETHERLANDS 00:25:03.88 00:25.71 57.45

5 18 ARMIRAIL Bruno FRANCE 00:25:08.63 00:30.45 57.27

16.59 Molto lontano Sobrero che è nono provvisoriamente al secondo intertempo.

16.58 Nuovo miglior tempo per Lampaert al traguardo: 32:55, quattro secondi meno di Bax.

16.57 Questi i tempi al primo rilevamento cronometrico:

1 1 TARLING Joshua GREAT BRITAIN 00:09:56.23 60.98

2 2 VAN AERT Wout BELGIUM 00:10:00.87 00:04.64 60.51

3 3 KÜNG Stefan SWITZERLAND 00:10:05.69 00:09.46 60.03

4 6 CATTANEO Mattia ITALY 00:10:17.40 00:21.17 58.89

5 8 CAVAGNA Rémi FRANCE 00:10:20.02 00:23.79 58.64

16.56 Tarling mette tutti d’accordo! 9:56 per il britannico.

16.55 VAN AERT! 10:00, media di 60,98 km/h.

16.54 Kung si mette davanti ai 10,1 km: 10’05”. Cattaneo è secondo a 12 secondi dall’azzurro.

16.52 Lampaert al secondo intermedio ha un tempo pressoché uguale a quello di Bax.

16.50 Makogon è il primo al traguardo con poco più di 35 minuti di tempo impiegato sulla strada.

16.49 Cavagna e Bissegger passano per primi ai 10,1 km! 10:20 per il francese, 10:21 per l’elvetico.

16.47 Questi i primi rilevamenti ai 24 km:

1 27 BAX Sjoerd NETHERLANDS 00:25:03.88 57.45

2 26 LARSEN Niklas DENMARK 00:25:12.57 00:08.68 57.12

3 28 ALVES OLIVEIRA Ivo Manuel PORTUGAL 00:25:21.73 00:17.84 56.78

4 32 MAKOGON Vladyslav FINLAND 00:26:43.80 01:39.91 53.87

5 29 PASTUSHENKO Yan UKRAINE 00:27:33.27 02:29.38 52.26

16.46 Ultima partenza, quella del grande favorito di oggi: Joshua Tarling.

16.45 Scatta la prova di Wout Van Aert, uno dei favoriti anche per la prova in linea di domenica.

16.44 Questi i tempi al primo intermedio:

1 27 BAX Sjoerd NETHERLANDS 00:10:22.43 58.42

2 21 LAMPAERT Yves BELGIUM 00:10:23.99 00:01.56 58.27

3 18 ARMIRAIL Bruno FRANCE 00:10:27.28 00:04.85 57.96

4 26 LARSEN Niklas DENMARK 00:10:27.95 00:05.52 57.90

5 20 KWIATKOWSKI Michal POLAND 00:10:29.56 00:07.12 57.75

16.43 Bruno Armirail terzo al primo intermedio a quattro secondi da Bax.

16.42 Partito Bjerg, mancano le ultime tre partenze: Kung, Van Aert e Tarling.

16.40 Comincia la cronometro del nostro Mattia Cattaneo.

16.38 Al via il francese Remi Cavagna.

16.37 Parte Stefan Bissegger, campione europeo in carica nelle prove contro il tempo.

16.35 Lampaert solo a un secondo da Bax al primo intermedio: tempi che cominciano a diventare interessanti.

16.33 Parte il primo dei due italiani al via: Matteo Sobrero.

16.32 Il danese Larsen si avvicina al tempo di Bax: poco più di cinque secondi di ritardo.

16.30 Passa al comando Sjoerd Bax al primo intermedio: 10:22.43, media di 58.42 km/h.

16.29 Al via la prova di Bruno Armirail, campione nazionale francese.

16.27 11:12.63 il tempo fatto registrare al primo intermedio dal finlandese Makogon.

16.25 Al via anche il polacco Michal Kwiatkowski, uno che con la maglia della Nazionale ha vinto il Mondiale in linea a Ponferrada nel 2014 e le Olimpiadi a Rio nel 2016.

16.23 Fra due minuti sarà alla partenza il belga Yves Lampaert, uno che se azzeccasse la giornata potrebbe essere pericoloso per tutti.

16.21 Parte anche Sjoerd Bax, vincitore domenica scorsa del Trofeo Matteotti a Pescara.

16.20 Livello che un po’ sale con la partenza del portoghese Ivo Oliveira della UAE Team Emirates.

16.18 Percorso che è completamente pianeggiante ed è particolarmente adatto a passisti puri, specialisti della cronometro.

16.16 Bissegger che è anche il campione europeo in carica e lo scorso anno anticipò proprio Kung. Intanto prova che comincia con le partenze di Makogon, Hasani e Orken.

16.14 Oltre a Cattaneo, c’è anche Matteo Sobrero che in passato è stato campione italiano. Anche questo azzurro può puntare a una top 10. Non sarà semplice spezzare il dominio elvetico: Stefan Kung e Stefan Bissegger sono due candidati alla vittoria.

16.11 Per l’Italia c’è Mattia Cattaneo, un atleta sicuramente valido in questo tipo di prove. Visto il campo di partecipazione, non è remoto pensare ad un’ipotesi di medaglia per l’azzurro della Soudal Quick-Step.

16.08 Sono 32 gli atleti in partenza in questa cronometro: i favoriti principali sono Joshua Tarling, bronzo mondiale nelle prove contro il tempo e Wout Van Aert, argento mondiale nella prova in linea.

16.05 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova élite maschile della cronometro degli Europei di ciclismo 2023 di Drenthe (Olanda)

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro individuale maschile degli Europei di ciclismo 2023. 31 corridori si giocano in Olanda il titolo continentale.

Tracciato che sarà completamente pianeggiante in quel di Emmen: 29 chilometri senza praticamente nessuna difficoltà altimetrica. L’ideale per coloro che sono grandi passisti ed esperti nelle prove contro il tempo: l’incognita principale riguarderà piuttosto il vento, sempre molto presente nei Paesi Bassi.

Il principale favorito è il britannico Joshua Tarling: il classe 2004 si è rivelato ai Mondiali, mostrando di essere un grandissimo specialista raccogliendo il bronzo sulle strade di casa. Il titolo continentale potrebbe rappresentare il primo grande successo in una carriera promettente. Il rivale diretto è Wout Van Aert, reduce dal successo nel Tour of Britain e sempre pericoloso quando si tratta di prove contro il tempo. Occhio anche allo svizzero Stefan Bissegger, così come al suo connazionale Stefan Kung. L’Italia punterà tutto su Mattia Cattaneo che può giocarsi le sue chance di podio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della cronometro individuale maschile degli Europei di ciclismo 2023. Si comincia alle 16.15. Buon divertimento.

Foto: Lapresse