Pattnaggio artistico a rotelle, Europei 2023: una super Kuk si porta al comando nello short inline

L’Italia dell’inline alla ribalta ai Campionati Europei 2023 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in fase di svolgimento in Val Camonica, nello specifico a Ponte di Legno. In occasione dello short program infatti gli specialisti del pattino in linea non hanno sfigurato, portandosi al comando della classifica nelle rispettive categorie maggiori.

Il risultato più importante è arrivato da Metka Kuk, abile a raccogliere un punteggio sopra l’importante soglia dei 50 punti, guadagnando nello specifico 50.25 (30.75, 19.50). Una prova molto importante per l’azzurra, la quale ha realizzato in modo pulito tutti gli elementi di maggior valore del programma, tra cui si contano anche un triplo salchow e un doppio axel entrambi completi di rotazione.

Snocciolando inoltre la proficua combinazione composta da doppio flip/doppio toeloop/doppio toeloop/loop Metka ha rifilato sette punti all’iberica Nonaya Cuervo Sanjurgo che, malgrado la superiorità nelle components si è dovuta accontentare di 43.34 (22.10, 21.24), complice un bagaglio tecnico nettamente inferiore. Ottimo terzo posto poi per Alessia Bilancioni, abile a mettere una seria ipoteca sul gradino più passo del podio dopo uno short valutato 40.84 (21.34, 19.50).

Doppietta spagnola invece in campo Junior, con il primo posto di Paula Romaguera Perez, pattinatrice molto interessante che ha ottenuto 50.50 (27.76, 22.74) precedendo la connazionale Macarena Pitto Gutierrez, seconda a quota 42.37 (24.12, 20.25). Saldamente al terzo posto poi Clara Barattoni con 30.01 (14.26, 15.75), oltre cinque punti in più rispetto ad Angelica Piovesan, quarta con 24.71 (8.64, 17.86).

Sfida interna a due in campo maschile, dove a piazzarsi al comando con ampio margine è Antonio Panfili, artefice di un programma valutato 50.26 (27.26, 23.00), score con cui potrà gestire in tutta tranquillità anche il programma libero considerati i 37.03 (21.52, 16.51) del buon Elivs Martinello. In ambito Junior Francesco Vittuari ha dovuto invece cedere il passo a David Gutierrez Bollani: la furia rossa ha infatti sfiorato quota 60 arrivando a 58.55 (35.05, 23.50) arginando senza patemi l’azzurro, fermatosi a 38.09 (17.71, 21.38). I programmi liberi si svolgeranno mercoledì 6 settembre.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)