Quando corre Jacobs a Zagabria e dove vederlo in tv: orario, programma, streaming. AvrÃ  due avversari di rango!

Marcell Jacobs correrà al Meeting di Zagabria, in programma domenica 10 settembre. Il Campione Olimpico dei 100 metri scenderà in pista nella capitale croata alle ore 18.32. Sarà l’ultima gara dell’anno per l’azzurro, capace di conquistare la medaglia d’argento con la 4×100 ai Mondiali. L’obiettivo è quello di firmare il minimo per le Olimpiadi di Parigi 2024 (10.00) e magari scendere sotto il muro dei 10 secondi per la prima volta in stagione.

Gli avversari di Marcell Jacobs saranno di rango. Prevista un’altra super sfida con il keniano Ferdinand Omanyala e il giamaicano Oblique Seville, quarto nella rassegna iridata con 9.88 (e già 9.86 in batteria). Nella startlist anche gli sprinter statunitensi Brandon Carnes e Kyree King, il giamaicano Rohan Watson, il giapponese Abdul Hakim Sani Brown e lo slovacco Jan Volko. Marcell Jacobs correrà in corsia 5.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della gara dei 100 metri con Marcell Jacobs al Meeting di Zagabria. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MARCELL JACOBS AL MEETING DI ZAGABRIA

Domenica 10 settembre

Ore 18.32 100 metri maschili, con Marcell Jacobs – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA MARCELL JACOBS A ZAGABRIA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Colombo/FIDAL