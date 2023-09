LIVE Atletica, Diamond League Bruxelles 2023 in DIRETTA: Dariya Derkach chiude quarta nel triplo, Ayo Folorunso quinta nei 400 ostacoli, Tortu sesto sui 200 in 20″30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.00 Il terzo e ultimo tentativo del campione del Mondo in carica chiuderà il meeting.

21.59 Errore per lo svedese.

21.58 Armand Duplantis è al secondo tentativo a 6.23.

21.57 Vince il giamaicano Rusheen McDonald in 44″84 davanti al dominicano Alexander Ogando (44″93). Terzo il norvegese Havard Ingvaldsen in 45″07.

21.55 Al via l’ultima gara della serata, i 400 uomini: Ogando (Repubblica Dominicana), Borlèe (Belgio), McDonald (Giamaica), Doom (Belgio), Ingvaldsen (Norvegia), Scotch (Botswana), Biron (Francia).

21.52 Questo il podio del triplo femminile: 1. Ricketts (Giamaica) 15.01, 2. Bekh-Romanchuk (Ucraina) 14.57, 3. Lafond (Dominica) 14.49.

21.49 Errore per lo svedese.

21.48 Primo tentativo di record del mondo per Duplantis.

21.45 Saranno Ricketts (Giamaica), Bekh-Romanchuk (Ucraina) e Lafond (Dominica) a giocarsi il salto di finale nel triplo, Dariya Derkach è quarta mentre Ottavia Cestonaro chiude sesta.

21.43 Nell’asta Armand Duplantis supera 6.10 al primo tentativo, lo svedese proverà ora a superare il record del mondo dal lui detenuto ponendo l’asticella a 6.23.

21.42 La kenyana Rengeruk vince i 5000 in 14’26″46 davanti alla etiope Eisa (14’28″94). Terza la giapponese Tanaka in 14’29″18 (record nazionale).

21.41 13.96 per Williams che sale in quinta piazza, Cestonaro scala sesta.

21.40 Ottavia Cestonaro non si migliora trovando un 13.38 che la fa restare momentaneamente quinta in attesa dei salti di Williams (Giamaica), Kilty e Zagainova (Lituania).

21.39 Dariya Derkach chiude con un nullo la propria gara nel triplo, l’azzurra è attualmente quarta con il 14.17 del secondo tentativo davanti ad Ottavia Cestonaro (13.76 in apertura) con quest’ultima ora in pedana per il suo quinto salto.

21.37 Armand Duplantis proseguirà a 6.10.

21.35 Terzo errore di Obiena, vince dunque Duplantis che ora dopo 6.02 proseguirà ad altezze superiori, secondo Kendricks mentre Obiena è terzo.

21.33 In caso di nullo sarebbe terzo posto per il filippino alle spalle dello statunitense per via del maggior numero di errori in precedenza.

21.30 Terzo errore per Kendricks, ora l’ultimo tentativo di Obiena.

21.27 Secondo errore sia per Obiena che per Kendricks a 6.02 nell’asta.

21.25 Il programma della pista è alla sua penultima gara, i 5000 donne.

21.22 Nell’asta Duplantis supera 6.02 al primo tentativo, errori per Kendricks e Obiena, gli unici due rimasti in gara.

21.21 Questo il podio dell’alto femminile: 1. Mahuchikh (Ucraina) 2.00, 2. Topic (Serbia) 1.97, 3. Patterson (Australia) 1.94.

21.19 Vince l’algerino Djamel Sedjati in 1’43″60 davanti al francese Yanis Meziane (1’43″94, nuovo personale). Terzo il botswano Tshepiso Masalela (1’44″03, primato personale).

21.16 Al via gli 800 uomini.

21.13 Nell’asta sono rimasti Duplantis (Svezia), Kendricks (Usa) e Obiena (Filippine) a 5.92.

21.10 Vince Shericka Jackson in 21″48 davanti alla bahamense Strachan (22″31). Terza la statunitense Prandini in 22″47.

21.08 Si prosegue con i 200 femminili sulla pista: Jiya (Paesi Bassi), Nkansa (Belgio), Konè (Costa d’Avorio), Prandini (Usa), Strachan (Bahamas), Jackson (Giamaica), Neita (Regno Unito), Camacho-Quinn (Porto Rico).

21.05 14.17 per Dariya Derkach al secondo tentativo nel triplo, l’azzurra sale al terzo posto dietro alla giamaicana Ricketts (14.70) e all’ucraina Bekh-Romanchuk (14.30).

21.02 JAKOB INGEBRIGTSEN! Record del mondo del norvegese sui 2000 metri, 4’43″13, secondo il kenyano Kipsang in 4’48″14 davanti all’australiano McSweyn (4’48″77).

20.59 Saranno Topic (Serbia), Mahuchikh (Ucraina) e Patterson (Australia) a giocarsi la vittoria nell’alto, eliminate tutte le altre a 1.94.

20.56 Al via i 2000 metri maschili.

20.54 L’azzurra Dariya Derkach apre con un 13.99 la propria gara nel triplo, 13.76 per Ottavia Cestonaro.

20.51 Ayomide Folorunso conquista dunque la qualificazione alle finali di Eugene, l’azzurra è infatti sesta nella classifica generale della categoria con 17 punti.

20.48 Vince Femke Bol in 52″11 (record del meeting), seconda la giamaicana Russell in 53″80 davanti alla connazionale Clayton (54″10). Poi Cockrell e Ayomide Folorunso che è quinta in 54″42.

20.46 Al via i 400 ostacoli femminili: Knight, Clayton, Russell (Giamaica), Tkachuk (Ucraina), Claes (Belgio), Bol (Paesi Bassi), Cockrell (Usa), Folorunso (Italia).

20.44 Al via ci sarà l’azzurra Ayomide Folorunso, a caccia di punti per blindare la qualificazione alle finali di Eugene.

20.42 Il programma della pista ripartirà tra qualche minuto con i 400 ostacoli donne.

20.39 Al via il triplo femminile: Bekh-Romanchuk (Ucraina), Ricketts (Giamaica), Lafond (Dominica), Derkach, Cestonaro (Italia), Kilty, Zagainova (Lituania), Franklin (Usa).

20.36 Elaine Thompson-Herah si distende vincendo in 10″84 davanti alla connazionale Natasha Morrison (10″95). Terza la britannica Dina Asher-Smith in 10″97.

20.34 La gara scatterà tra due minuti.

20.32 Si proseguirà con i 100 donne: Morrison, Forbes, Thompson-Herah (Giamaica), Asher-Smith (Regno Unito), Hobbs (Nuova Zelanda), Rosius (Belgio), Bass (Gambia), Clark (Usa).

20.29 Vince lo statunitense Bednarek in 19″79 davanti al britannico Hughes (19″82). Terzo il canadese De Grasse in 19″89 poi Brown, Fahnbulleh e Tortu che è sesto in 20″30.

20.28 Al via i 200 metri.

20.26 Filippo Tortu è reduce dalla medaglia d’argento conquistata con la 4×100 ai Mondiali che ha riscattato l’eliminazione nelle batterie dei 200.

20.23 Questi i duecentisti in gara: King, Bednarek (Usa), Brown, De Grasse (Canada), Hughes (Regno Unito), Fahnbulleh (Liberia), Mena (Cuba), Tortu (Italia).

20.21 Si è chiuso il giavellotto femminile: 1. Kitaguchi (Giappone) 67.38, 2. Hudson (Austria) 64.65, 3. Muze-Sirma (Lettonia) 63.00.

20.20 Il programma della pista proseguirà tra otto minuti con i 200 metri che vedranno al via l’azzurro Filippo Tortu.

20.17 Vince la britannica Lara Muir in 3’55″34 davanti all’irlandese Ciara Mageean che in 3’55″87 va a stabilire il nuovo primato nazionale. Terza la kenyana Nelly Chepchirchir in 3’56″93.

20.14 Ci sono Yarigo (Benin) e Chepkirui (Kenya) ad agire da lepri.

20.11 Al via i 1500 donne.

20.08 Terzo errore per l’australiano Marschall che è il primo a uscire di scena nell’asta.

20.05 Vince la padrona di casa Bolingo che in 50″09 precede l’olandese Klaver (50″16) e la statunitense Little (50″58).

20.04 Partono i 400 femminili: Ponette, Bolingo (Belgio), Nielsen (Regno Unito), Little (Usa), Klaver (Paesi Bassi), McLeod (Giamaica), Ohuruogu (Regno Unito),

20.02 Partito anche il salto in alto femminile, mentre il programma della pista scatterà tra pochi minuti con i 400 donne.

19.59 Anche il francese Collet supera la misura al secondo tentativo, Duplantis ha deciso di passare direttamente a 5,82.

19.56 5.72 al secondo tentativo per il belga Broeders.

19.53 Nullo anche per lo statunitense Lightfoot.

19.50 5.72 al primo tentativo per McWhorter e Kendricks, errori per Broeders, Collet e Guttormsen.

19.47 Kendricks supera la misura al terzo tentativo, si passa a 5.72.

19.44 Anche Obiena supera la misura al secondo tentativo mentre arriva il secondo errore per Kendricks.

19.42 5.62 superati al secondo tentativo da Broeders (Belgio) e Collet (Francia).

19.40 Duplantis entra in gara superando 5.62 con margine al primo tentativo.

19.38 5.62 al primo tentativo anche per Marschall (Australia) e Lightfoot (Usa).

19.35 Errori per Broeders, Kendricks e Collet a 5,62 mentre McWhorter supera la misura al primo tentativo.

19.32 Anche Nilsen supera 5.42 al primo tentativo, Collet (Francia), Obiena (Filippine) e Duplantis hanno deciso di passare la misura partendo direttamente da 5.62.

19.29 Prima misura di serata superata al primo tentativo anche dall’australiano Marschall.

19.26 Nell’asta maschile 5.42 al primo tentativo anche per il norvegese Guttormsen e lo statunitense Lightfoot.

19.23 Al via anche il giavellotto femminile: Kitaguchi (Giappone), Ruiz Hurtado (Colombia), Muze-Sirma (Lettonia), Hudson (Austria), Peeters (Nuova Zelanda), Ogrodnikova (Repubblica Ceca), Jasiunaite (Lituania), Rani (India).

19.20 5.42 superati al primo tentativo da McWhorter, Broeders e Kendricks.

19.17 Il primo a saltare sarà lo statunitense Zach McWhorter, questa la progressione: 5.42, 5,62, 5,72, 5,82, 5,87, 5,92, 5,97, 6,02.

19.15 Il programma della serata scatterà tra pochi minuti con l’asta maschile: McWhorter, Kendricks, Lightfoot, Nielsen (Usa), Duplantis (Svezia), Broeders (Belgio), Collet (Francia), Guttormsen (Norvegia), Marschall (Australia), Obiena (Filippine).

19.10 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del “Memorial Van Damme” di Bruxelles, penultima tappa della Diamond League 2023 prima delle finali di Eugene.

