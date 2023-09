Lituania-Serbia e Italia-Stati Uniti, calendario Mondiali basket 2023 oggi: orari, programma, tv, streaming

Dopo il giorno di riposo, scattano i quarti di finale dei Mondiali di basket 2023! Oggi, martedì 5 Settembre, sono infatti in programma alla Mall of Asia di Manila (Filippine) i primi due match che valgono l’accesso ad una delle semifinali del torneo iridato – gli altri due si disputeranno, invece, domani mercoledì 6 Settembre.

Alle 10:45 italiane partita dal sapore ‘antico’ tra due Nazionali storiche del ‘Vecchio Continente’ ovvero Lituania e Serbia. I baltici hanno sconfitto gli Stati Uniti nell’ultima partita della seconda fase, piazzandosi così al primo posto del girone J. La Serbia, invece, ha centrato il pass per i quarti in seconda piazza nel girone I dietro all’Italia per via del ko rimediato contro Datome e compagni. Chi si aggiudica questo confronto si ritroverà in semifinale la vincente di Canada-Slovenia.

Alle 14:40 ecco la sfida che tutti quanti aspettiamo, ovvero quella tra l’Italia e gli Stati Uniti. Gli Azzurri hanno compiuto due autentiche imprese nella seconda fase della rassegna iridata, prevalendo sulla corazzata Serbia e sulla coriacea Porto Rico. La compagine del Bel Paese ritrova i quarti di finale a venticinque anni dall’ultima volta (1998), ma dovrà cercare un ulteriore miracolo contro la temibile squadra a ‘stelle e strisce’ ancora ferita dopo la battuta d’arresto contro la Lituania di pochi giorni fa e pronta a dare battaglia con Anthony Edwards e Paolo Banchero per arrampicarsi fino alla semifinale dove incrocerebbe una tra Germania e Lettonia.

Riepiloghiamo di seguito il calendario delle partite odierne – gli orari indicati fanno riferimento al fuso orario italiano – che si disputeranno nello splendido scenario della Mall of Asia di Manila (Filippine). La diretta TV sarà disponibile per tutti in chiaro su Rai 2 HD (Italia-Stati Uniti) e per gli abbonati su Sky Sport Summer (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204) per entrambi i match di oggi. La diretta streaming sarà invece garantita per tutti su RaiPlay (Italia-Stati Uniti) e per gli abbonati su SkyGO, Now TV e DAZN (tutte e due le partite). OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale della sfida degli Azzurri contro gli Stati Uniti!

CALENDARIO MONDIALI BASKET 2023 OGGI

Martedì 5 Settembre

Ore 10:45 Lituania-Serbia – Diretta TV per gli abbonati su Sky Sport Summer (Canale 201) e su Sky Sport Arena (Canale 204)

Ore 14:40 Italia-Stati Uniti – Diretta TV in chiaro per tutti su Rai 2 HD (Italia-Stati Uniti); per gli abbonati su Sky Sport Summer (Canale 201) e su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA MONDIALI BASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRE I MATCH IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su Rai 2 HD (Italia-Stati Uniti); per gli abbonati su Sky Sport Summer (Canale 201) e su Sky Sport Arena (Canale 204) per tutti i match

Diretta streaming: per tutti su RaiPlay (Italia-Stati Uniti); per gli abbonati su SkyGO, Now TV e DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport (Italia-Stati Uniti)

Foto: fiba.basketball