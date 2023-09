Basket, Mondiali 2023: al via i quarti di finale. C’è Italia-USA e tanto altro…

Prosegue senza sosta il Mondiale di basket 2023. Completata la seconda fase a gironi – ed osservato oggi un turno di riposo – le otto migliori Nazionali al Mondo ritornano in campo domani martedì 5 e mercoledì 6 Settembre per i quarti di finale, dove c’è anche l’Italia di Gianmarco Pozzecco.

Il primo match – in programma domani alle 10:45 italiane – mette di fronte la Lituania e la Serbia, in un match tutto europeo con vista semifinale. I lituani, guidati in campo dalla stella NBA Jonas Valanciunas e dall’ex Olimpia Milano Kuzminskas, si sono tolti perfino il lusso di sconfiggere nell’ultima partita della seconda fase gli Stati Uniti (104-110), chiudendo così il girone J al primo posto (senza nemmeno subire una sconfitta) e relegando gli USA in seconda piazza. La Serbia – nonostante sia orfana di giocatori di peso come Nikola Jokic e Vasilije Micic – è riuscita comunque a centrare un posto ai quarti di finale, eliminando nella seconda fase la Repubblica Dominicana ma finendo dietro agli Azzurri in virtù dello scontro diretto favorevole ai ragazzi tricolore. Il roster a disposizione di coach Pesic è comunque attrezzato per cercare di avanzare ulteriormente nel torneo, con Bogdan Bogdanovic e Nikola Jovic pronti a trascinare i compagni nei momenti di difficoltà.

Alle 14:40 ecco il quarto di finale per noi più atteso: l’Italia sfida la corazzata Stati Uniti, a venticinque anni di distanza dall’ultima volta in cui gli Azzurri si arrampicarono fino a qui nel Mondiale (1998, con in campo proprio Gianmarco Pozzecco). La compagine del Bel Paese ha centrato un solo passo falso nella prima fase contro la Repubblica Dominicana, rialzandosi prontamente nella seconda con due autentiche imprese contro la ‘solita’ Serbia (78-76) e contro la coriacea Porto Rico (73-57). L’Italia vuole continuare a stupire tutti nonostante si porti dietro l’etichetta di ‘sfavorita’, ma di fronte si ritroverà una squadra come quella americana che punta dritto a vincere l’oro in virtù anche dell’uscita di scena della Spagna Campione del Mondo. Il roster allestito da coach Steve Kerr non è sicuramente quello pieno zeppo di stelle a cui siamo sempre stati abituati, ma include diversi giovani in rampa di lancio come Anthony Edwards e quel Paolo Banchero che fino a pochi mesi fa sembrava fosse destinato ad indossare la divisa azzurra.

Passando poi a mercoledì 6 Settembre, alle 10:45 la Germania – insieme alla Lituania unica squadra ancora imbattuta nel Mondiale con cinque successi in altrettante partite disputate – si scontra contro quella che è sicuramente una delle sorprese del Mondiale asiatico ovvero la Lettonia. I tedeschi sembrano aver imboccato la strada giusta per provare a centrare un posto in semifinale e non solo, con Dennis Schröder e Maodo Lo (che giocherà all’Olimpia Milano nella stagione 2023-2024) a guidare la compagine teutonica in campo. Nel quarto di finale si ritroveranno contro una rappresentativa come quella baltica che senza farsi intimorire ha sconfitto Nazionali del calibro di Francia e di Spagna, con Luca Banchi al timone e senza la stella NBA Kristaps Porzingis – out causa infortunio.

Chiude il programma dei quarti di finale mercoledì alle 14:40 italiane la supersfida tra il Canada e la Slovenia. Sarà anche la partita tra due autentiche stelle che hanno trascinato le proprie rappresentative a suon di punti e di assist: Shai Gilgeou-Alexander da una parte, Luka Doncic dall’altra. I canadesi non solo hanno inflitto una sonora sconfitta alla Francia al debutto (95-65), ma nell’ultimo match della seconda fase con una vittoria per 88-85 hanno rispedito a casa nientedimeno che la Spagna di Sergio Scariolo Campione del Mondo in carica. La rappresentativa nord-americana si era presentata alla competizione iridata con un roster di puro talento, nonostante mancassero pedine importanti come il neo-Campione NBA Jamal Murray ed Andrew Wiggins. Dall’altra parte Doncic non vuole sicuramente abbondare la competizione anzitempo, cercando ancora una volta di caricarsi la squadra sulle spalle e portarla più in fondo possibile come già accaduto ad EuroBasket 2017: la stella dei Dallas Mavericks e i compagni vogliono vendicare quanto accaduto un anno fa alla rassegna continentale quando vennero estromessi nei quarti di finale dalla Polonia, senza riuscire a provare a difendere il Titolo conquistato nell’edizione precedente.

Foto: fiba.basketball