Liste Champions League: i convocati di Napoli, Milan, Inter, Lazio. Chi è rimasto escluso: tutti i nominativi

La UEFA Champions League 2023/2024 sta ufficialmente per partire. Ancora qualche giorno di attesa e poi ci sarà il fischio d’inizio. La massima competizione europea per club è pronta a ritornare sul terreno di gioco per regalare emozioni come ogni anno. Tra campioni in campo e squadre blasonate pronte a combattere il rischio di annoiarsi è praticamente nullo. Da oggi mancano due settimane esatte: il 19 settembre infatti, si comincerà con la fase a gironi.

E non dimentichiamo che tra le tante squadre che prenderanno parte alla Champions League che sta per arrivare, ci sono ben quattro formazioni italiane. E partiamo proprio dalle prime due compagini che scenderanno in campo il 19 settembre: il Milan e la Lazio. I rossoneri cominceranno subito con una partita all’insegna della nostalgia: alle 18.45 a San Siro ci sarà infatti il Newcastle dell’ex Sandro Tonali. La lista dei convocati è stata diramata e non sono presenti all’interno Bennacer (ancora infortunato), Pellegrino e Romero.

Passiamo poi alla Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti sempre il 19 settembre ma a partire dalle 21.00, ospiteranno all’Olimpico l’Atletico Madrid. Una sfida subito affascinante in attesa di Feyenoord e Celtic. Nella lista dei convocati gli unici assenti sono Ruggeri, Basic e Fares. Ora è invece il turno di Napoli e Inter.

Gli azzurri campioni d’Italia il 20 settembre dovranno vedersela a partire dalle 21.00 contro il Braga all’interno dell’Estadio Municipal. A non prendere parte alla lista diramata da Rudi Garcia sarà Diego Demme. La Beneamata infine, sempre alle 21.00 del 20 settembre, volerà in Spagna in casa della Real Sociedad. Nella lista Champions escluso Sensi. Ma ecco di seguito le liste complete delle squadre.

LISTE CHAMPIONS LEAGUE: I CONVOCATI

NAPOLI

Portieri: Nikita Contini, Pierluigi Gollini, Alex Meret

Nikita Contini, Pierluigi Gollini, Alex Meret Difensori: Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Natan, Mathias Olivera, Leo Ostigard, Amir Rrahmani, Mario Rui, Alessandro Zanoli

Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Natan, Mathias Olivera, Leo Ostigard, Amir Rrahmani, Mario Rui, Alessandro Zanoli Centrocampisti: Frank Anguissa, Jens Cajuste, Eljif Elmas, Gianluca Gaetano, Stanislav Lobotka, Lorenzo Russo, Piotr Zielinski

Frank Anguissa, Jens Cajuste, Eljif Elmas, Gianluca Gaetano, Stanislav Lobotka, Lorenzo Russo, Piotr Zielinski Attaccanti: Khvicha Kvaratskhelia, Jesper Lindstrom, Victor Osimhen, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone, Alessio Zerbin

MILAN

Portieri : Mike Maignan, Marco Sportiello, Antonio Mirante

: Mike Maignan, Marco Sportiello, Antonio Mirante Difensori : Pierre Kalulu, Malick Thiaw, Simon Kjaer, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Mattia Caldara

: Pierre Kalulu, Malick Thiaw, Simon Kjaer, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Mattia Caldara Centrocampisti : Tijjani Reijnders, Rade Krunic, Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musah, Yacine Adli, Tommaso Pobega

: Tijjani Reijnders, Rade Krunic, Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musah, Yacine Adli, Tommaso Pobega Attaccanti: Rafael Leao, Samuel Chukwueze, Noah Okafor, Christian Pulisic, Olivier Giroud, Luka Jovic

INTER

Portieri : Emil Audero, Raffaele Di Gennaro, Yann Sommer

: Emil Audero, Raffaele Di Gennaro, Yann Sommer Difensori : Francesco Acerbi, Carlos Augusto, Alessandro Bastoni, Yann Bisseck, Juan Cuadrado, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Stefan De Vrij, Benjamin Pavard

: Francesco Acerbi, Carlos Augusto, Alessandro Bastoni, Yann Bisseck, Juan Cuadrado, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Stefan De Vrij, Benjamin Pavard Centrocampisti : Kristjan Asllani, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries, Davide Frattesi, Davy Klaassen, Henrikh Mkhitaryan

: Kristjan Asllani, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries, Davide Frattesi, Davy Klaassen, Henrikh Mkhitaryan Attaccanti: Marko Arnautovic, Lautaro Martinez, Alexis Sanchez, Marcus Thuram

LAZIO

Portieri : Provedel, Sepe

: Provedel, Sepe Difensori : Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli

: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli Centrocampisti : Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino

: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino Attaccanti: Castellanos , Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni

Foto: LaPresse