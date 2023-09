Lista Pallone d’Oro 2023: tutti i candidati e i nominati. I favoriti e quando si assegna il premio

Abbiamo i trenta migliori giocatori del 2022-2023. France Football ha pubblicato la lista dei trenta nomi che si giocheranno l’edizione numero 67 del Pallone d’Oro, prestigioso premio che assegna il titolo di miglior calciatore del mondo. Un alloro che, dalla scorsa stagione, non prende più in esame i risultati conseguiti nell’anno solare, ma nella stagione sportiva.

Proprio per questo, il maggiore candidato al premio è Lionel Messi. L’argentino, passato in estate all’Inter Miami, ha dalla sua la conquista del Mondiale in Qatar da vero e proprio leader della propria selezione. Sembra tutto scritto per l’ottava affermazione del fenomeno di Rosario; a provarci il campione uscente Karim Benzema, la truppa dei calciatori del Manchester City guidata da Erling Haaland, Bernardo Silva e Kevin De Bruyne e Kylian Mbappé.

Sono sei i calciatori che provengono dal campionato italiano, tenendo conto della scorsa stagione sportiva. Premiato il Napoli campione d’Italia, con Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-jae passato in estate al Bayern Monaco. Tre giocatori anche per l’Inter, con André Onana (ora al Manchester United), Lautaro Martinez e Nicolò Barella, unico italiano in lista.

Il Pallone d’Oro 2023 verrà assegnato il prossimo 30 ottobre al Theatre du Chatelet di Parigi. Al contempo verranno consegnati anche il trofeo Yashin, per il miglior portiere della stagione (presente anche Mike Maignan con Onana come rappresentante della Serie A) ed il trofeo Kopa, per il miglior Under 21 della stagione con Jude Bellingham e Jamal Musiala come principali candidati.

PALLONE D’ORO 2023, LA LISTA DEI CANDIDATI

Julian ALVAREZ (Manchester City)

Nicolò BARELLA (Inter)

Jude BELLINGHAM (Borussia Dortmund-Real Madrid)

Karim BENZEMA (Real Madrid-Al-Ittihad)

Yassine BOUNOU (Siviglia-Al-Hilal)

Kevin DE BRUYNE (Manchester City)

Ruben DIAS (Manchester City)

Antoine GRIEZMANN (Atletico Madrid)

Ilkay GUNDOGAN (Manchester City-Barcellona)

Josko GVARDIOL (Lipsia-Manchester City)

Erling HAALAND (Manchester City)

Harry KANE (Tottenham-Bayern Monaco)

Randal KOLO MOUANI (Eintracht Francoforte-Paris Saint-Germain)

Khvicha KVARATSKHELIA (Napoli)

Robert LEWANDOWSKI (Barcellona)

Emiliano MARTINEZ (Aston Villa)

Lautaro MARTINEZ (Inter)

Kylian MBAPPÈ (Paris Saint-Germain)

Lionel MESSI (Paris Saint-Germain-Inter Miami)

Kim MIN-JAE (Napoli-Bayern Monaco)

Luka MODRIC (Real Madrid)

Jamal MUSIALA (Bayern Monaco)

Martin ØDEGAARD (Arsenal)

André ONANA (Inter-Manchester United)

Victor OSIMHEN (Napoli)

RODRI (Manchester City)

Bukayo SAKA (Arsenal)

Mohamed SALAH (Liverpool)

Bernardo SILVA (Manchester City)

VINICIUS JR. (Real Madrid)

