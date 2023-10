Tennis, Novak Djokovic: “Il titolo olimpico è l’unico che mi manca in carriera, dovrò prepararmi bene per Parigi 2024”

Parata di stelle al Theatre du Chatelet di Parigi per la cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro 2023, vinto per l’ottava volta in carriera da Leo Messi dopo aver trascinato l’Argentina al titolo mondiale in Qatar lo scorso inverno. Insieme ai migliori calciatori del Pianeta, era presente ieri sera nella capitale parigina anche il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic.

Nole, iscritto questa settimana al Masters 1000 di Parigi-Bercy (oggi debutterà nel torneo di doppio in coppia con il connazionale Miomir Kecmanovic, domani comincerà il suo cammino in singolare), è salito infatti sul palco per consegnare il Pallone d’Oro femminile alla spagnola del Barcellona Aitana Bonmatí, parlando in precedenza della sua grande passione per il calcio.

“Per me è un privilegio poter stare qui tra i migliori calciatori del mondo. Sono cresciuto con il calcio, ci giocavo ogni giorno. Dovevo decidere tra calcio e tennis, alla fine ho scelto il tennis. Continuo a seguire con grande attenzione il calcio: vengo da Belgrado, la mia squadra preferita è la Stella Rossa, ma tifo anche Milan. Sono le due squadre che sono nel mio cuore”, ha detto il serbo.

“Probabilmente quello olimpico è l’unico grande titolo che non ho mai vinto nella mia carriera. Ci ho provato, la possibilità c’è ogni quattro anni e quindi devo prepararmi molto bene. Si giocherà sulla terra battuta del Roland Garros: un luogo ed un campo che conosco molto bene. Avrò degli avversari fortissimi e non sarà semplice, però rappresentare il tuo Paese nei Giochi Olimpici è il più grande onore. Ho avuto il privilegio di portare la bandiera serba nella cerimonia inaugurale dell’ultima edizione a Tokyo ed è fantastico condividere il villaggio olimpico con gli altri atleti e vederli in azione dal vivo“, ha aggiunto Djokovic.

