Calcio, Lionel Messi vince il Pallone d’oro 2023 e sale a quota 8! Battuti Haaland e Mbappè

L’ ottava meraviglia per Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino, infatti, ha vinto il suo ottavo Pallone d’Oro della carriera e ha messo le mani sul trofeo che viene organizzato dalla rivista France Football per l’edizione 2023. Ovviamente aver trascinato l’Argentina al trionfo mondiale di Qatar 2022 ha fatto la differenza, con la “Pulce” che, quindi, ha preceduto Erling Braut Haaland secondo e Kylian Mbappè terzo, ed è succeduto a Karim Benzema vincitore nel 2022.

Nello splendido scenario del Théâtre du Châtelet di Parigi, l’attuale giocatore dell’Inter Miami ha potuto ritoccare il suo record in fatto di Palloni d’Oro distanziando Cristiano Ronaldo che di trofei ne ha 5, quindi Michel Platini, Johan Cruijff e Marco van Basten a quota 3. Un traguardo davvero sensazionale per l’argentino, se si considerano anche i 5 secondi posti ottenuti e un terzo. I conti sono presto fatti. In 14 occasioni, quindi, l’ex giocatore del Barcellona ha chiuso sul podio dell’ambito premio.

C’è stato anche un pizzico d’Italia in questa serata. L’unico nostro rappresentante, Nicolò Barella dell’Inter si è classificato in 27a posizione, tra Martin Odegaard (Arsenal) 28° e Jamal Musiala (Bayern Monaco) che ha chiuso in 26a posizione. Per i giocatori stranieri che militano in Serie A, si piazza in 8a posizione Victor Osimhen (Napoli), quindi in 17a il suo compagno di squadra Khvicha Kvaratskhelia. 20° Lautaro Martinez dell’Inter, mentre il suo ex portiere Andrè Onana (ora al Manchester United) si è collocato in 23a.

La serata di gala del Pallone d’Oro 2023 ha anche ricordato alcune leggende del calcio che ci hanno lasciato in questi mesi. Da Sir. Bobby Charlton a Luis Suarez, passando ovviamente per l’immenso Pelè. Non ultimo, Leo Messi nel suo discorso dopo aver ricevuto il Pallone d’Oro ha voluto ricordare Diego Maradona, che oggi avrebbe compiuto 63 anni.

Foto: LaPresse