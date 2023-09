Lecce-Genoa oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Tutto pronto per l’inizio della quinta giornata della Serie A 2023-2024: alle 20.45 di questa sera, Lecce e Genoa si sfideranno per il turno numero cinque del campionato in corsa per un match dall’importanza capitale per la classifica delle due squadre, il cui campionato è iniziato in maniera positiva.

Dopo quattro giornate, il Lecce è una delle poche squadre rimaste imbattute in questo campionato: al momento la squadra di Roberto D’Aversa occupa una clamorosa quarta posizione in classifica, traguardo utopico per i giallorossi alla vigilia della stagione. Con le assenze di Baschirotto per squalifica e di Banda per infortunio, domani l’undici salentino sarà rimaneggiato, ma la filosofia d’approccio al match non cambierà anche con una diversa formazione iniziale.

Anche il Genoa di Alberto Gilardino non è dispiaciuto nelle prime uscite stagionali: a parte l’esordio con la Fiorentina, i liguri sono sempre stati pienamente in partita contro squadre superiori sulla carta come Lazio, Torino e Napoli, ottenendo una vittoria con i biancocelesti e un pareggio con i campioni in carica. Quella di oggi sarà la prima sfida contro una rivale diretta per la salvezza per i rossoblù, un test delicato che potrà dare una conferma ulteriore sulla bontà del progetto tecnico del Grifone.

Di seguito il calendario e il programma di Lecce-Genoa, match valido per la quinta giornata della Serie A 2023-2024, il cui via è programmato venerdì 22 settembre alle ore 20.45 dallo Stadio Via del Mare di Lecce. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport Calcio, in streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO LECCE-GENOA OGGI

Venerdì 22 settembre

Ore 20.45 Lecce-Genoa – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Diretta streaming su DAZN, Sky Go e Now Tv

PROGRAMMA LECCE-GENOA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta Tv: Sky Sport Calcio.

Diretta streaming: DAZN, Sky Go e Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-GENOA

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Touba, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Almqvist. All. D’Aversa.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino.

Foto: LaPresse