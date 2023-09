Le possibili avversarie della Fiorentina in Conference League: chi evitare nel sorteggio e su chi puntare. Tutte le fasce

La Fiorentina di Vincenzo Italiano non ha tradito le attese: i Viola sono riusciti a qualificarsi per la fase a gironi della Conference League 2023-2024 grazie al 2-0 ottenuto ai danni del Rapid Vienna al Franchi, dopo che all’andata gli austriaci si erano imposti per 1-0. Quest’oggi, alle 14.30, si scoprirà con chi la Fiorentina dovrà disputare le sei partite dei gironi eliminatori.

Per i toscani l’approdo ai gironi della terza competizione europea per importanza era fondamentale: dopo la finale persa nella passata stagione con il West Ham, la Fiorentina vuole riprendersi ciò che al 90′ dell’ultimo atto di Praga è scappato dalle proprie mani, il trofeo. Nico Gonzalez, autore della doppietta decisiva nella serata di ieri, e compagni ora possono guardare fiduciosi in vista del prosieguo della campagna europea.

La Fiorentina sarà collocata nella seconda fascia dell’urna di Montecarlo: sebbene i Viola abbiano ottenuto risultati importanti nella scorsa stagione, il fatto di non aver disputato nessuna competizione europea nelle quattro stagioni precedenti all’anno passato ha inciso sul non essere testa di serie. I toscani non dovranno incrociare PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets e Bodø/Glimt, formazioni che saranno inserite nella stessa fascia dei Viola.

Tra le teste di serie, occhio soprattutto a Lille, Eintracht Francoforte e Club Brugge, mentre sarebbero ben accette Ferencvaros e Dinamo Zagabria. Dalla terza fascia evitare Besiktas e Genk non dispiacerebbe, invece Spartak Trnava e Olimpia Lubiana andrebbero a genio. Nell’ultima urna, sulla carta, nessuna squadra rappresenta un pericolo, ma le lunghe e gelide trasferte con KI e Breiðablik, specie nei mesi invernali, potrebbero dar fastidio ai calciatori in un periodo cruciale della stagione.

PRIMA FASCIA

Eintracht Francoforte (GER), Dinamo Zagabria (CRO), Club Brugge (BEL), AZ Alkmaar (NED), Gent (BEL), Fenerbahce (TUR), Lille (FRA), Ferencvaros (HUN)

SECONDA FASCIA

PAOK (GRE), Slovan Bratislava (SVK), Maccabi Tel Aviv (ISR), Viktoria Plzen (CZE), Aston Villa (ENG), Ludogorets (BUL), Fiorentina (ITA), Bodø/Glimt (NOR)

TERZA FASCIA

Genk (BEL), Zorya Luhansk (UKR), Astana (KAZ), Besiktas (TUR), HJK (FIN), Legia Varsavia (POL), Spartak Trnava (SVK), Olimpia Lubiana (SLO)

QUARTA FASCIA

Zrinjski Mostar (BIH), KI (FRO), Aberdeen (SCO), Cukaricki (SRB), Lugano (SUI), Breiðablik (ISL), Nordsjælland (DEN), Ballkani (KOS)

Foto: Lapresse