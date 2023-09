Laver Cup 2023: il regolamento. Guida ai tre giorni di Vancouver

Andiamo a scoprire come funziona la Laver Cup anche nella sua edizione 2023. Nel fine settimana, a Vancouver, sei giocatori dell’Europa capitanata da Bjorn Borg (vice: Thomas Enqvist) cercheranno di riprendere la striscia che il Resto del Mondo, capitanato da John McEnroe (vice: Patrick McEnroe) e ugualmente con sei giocatori, ha interrotto nel 2022 a Londra. Vale la pena ricordare subito che, accanto ai sei uomini per squadra, c’è la possibilità di schierare un alternate, qualora sia richiesto dalle circostanze.

Innanzitutto, si giocano 4 incontri al giorno, suddivisi in questo modo: al venerdì e al sabato tre singolari e a fine giornata il doppio, alla domenica si comincia con il doppio e poi si va avanti con i tre singolari. Qualora il risultato alla fine del terzo singolare di domenica fosse di 12-12, si giocherà un tredicesimo confronto su set singolo con vantaggi e tie-break. Qualora, invece, alla domenica servisse solo il doppio per decidere il risultato, viene giocato successivamente un match di esibizione.

Il sistema di punteggio funziona così: al venerdì si assegna un punto per vittoria, al sabato due e alla domenica tre. Tradotto: nel primo giorno si possono guadagnare 4 punti, nel secondo 8 e nel terzo 12. In breve, la squadra vincitrice è determinata alla domenica.

Nessun giocatore può essere impiegato in più di due singolari; inoltre, un minimo di quattro giocatori su sei deve essere impiegato in doppio. Infine, i match si giocano al meglio di due set con punteggio normale con il terzo che viene sostituito dal super tie-break a 10 punti in tutte le occasioni.

