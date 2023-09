Laver Cup 2023: il Team World trionfa nuovamente. Dominio assoluto contro l’Europa

La Laver Cup resta in possesso del Team World. La squadra capitanata da John McEnroe bissa il successo passata stagione e trionfa in una edizione 2023 che ha avuto un solo padrone. Un dominio schiacciante quello del team del resto del mondo, che ha battuto per 13-2 quello europeo.

Dopo le prime due giornate, oggi al Team World bastava vincere un solo incontro per conquistare la coppa. Il 10-2 maturato tra venerdì e sabato aveva praticamente chiuso ogni conto, con la squadra europea che sarebbe stata costretta ad un’impresa praticamente impossibile, visto che fino a quel momento il solo Casper Ruud era riuscito a vincere il suo incontro.

Il successo decisivo è arrivato grazie al doppio americano Frances Tiafoe/Ben Shelton, che hanno superato con un duplice tie-break dopo un’ora e quaranta minuti di gioco la coppia composta da Andrey Rublev ed Hubert Hurkacz. Gli europei non hanno concesso palle break durante il match (ne hanno invece sprecate due) agli americani, che comunque sono poi stati più freddi in entrambi i tie-break, vinti per 7-4 e 7-5.

Si chiude dunque un’edizione di Vancouver decisamente sottotono della Laver Cup. Una competizione che ha visto davvero troppo assenze per la squadra europea (Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Sinner, Tsitsipas, Rune, Zverev), con la vittoria americana che era davvero scontata. Piuttosto è da chiedersi se questa competizione ha ancora un fascino e soprattutto un’importanza, visto comunque un calendario davvero molto fitto di impegni per i giocatori.

FOTO: LaPresse