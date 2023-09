Calendario Laver Cup 2023 oggi: orari partite 24 settembre, programma, tv, streaming

L’ultima giornata di Laver Cup 2023 potrebbe anche finire presto. Del resto, il Resto del Mondo si è portato avanti con enorme margine di sicurezza nelle prime due giornate: un 10-2 che non lascia spazio a interpretazioni circa i rapporti attuali di forza tra le due parti, con il solo Casper Ruud a dare un successo all’Europa.

In quest’ultima giornata può verificarsi una situazione già vista nel 2021: la vittoria già con il doppio di apertura di questa terza giornata. Se questa eventualità si dovesse verificare, non verrebbero disputati gli altri match e ce ne sarebbe uno di esibizione. Per certi versi sarebbe anche un peccato non poter vedere, per esempio, un Ruud-Fritz che, al di là del carattere della competizione, ha comunque un suo interesse.

La Laver Cup 2023 termina quest’oggi a Vancouver (9 ore di fuso orario con l’Italia). Sarà possibile seguire tutte le partite che si disputeranno in diretta tv su Eurosport 1; la diretta streaming sarà integrale su eurosport.it e Discovery+, mentre Sky Go e DAZN seguiranno il canale lineare.

CALENDARIO LAVER CUP 2023 OGGI

Domenica 24 settembre

Ore 21:00 Hubert Hurkacz (POL)/Andrey Rublev-Ben Shelton (USA)/Frances Tiafoe (USA)

A seguire Casper Ruud (NOR)-Taylor Fritz (USA)

A seguire Andrey Rublev-Frances Tiafoe (USA)

A seguire Hubert Hurkacz (POL)-Felix Auger-Aliassime (CAN)

Qualora il doppio andasse a Shelton e Tiafoe, al posto degli ultimi tre match si disputerebbe un confronto di esibizione.

PROGRAMMA LAVER CUP 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery+, eurosport.it (integrale), Sky Go e DAZN (primi due singolari)

Foto: LaPresse