Laver Cup 2023, Team World-Team Europe 10-2: dominio della squadra di John McEnroe a Vancouver

Calato il sipario sul secondo giorno di incontri della Laver Cup 2023, torneo di esibizione di tennis a squadre in cui si confrontano la rappresentativa del Team World e quella del Team Europe a Vancouver, in Canada. Quattro le sfide, con punteggio raddoppiato rispetto al day-1. Tradotto: ogni successo vale due punti.

Nei singolari la formazione capitanata da John McEnroe ha confermato la propria superiorità vincendo due confronti sui tre andati in scena. L’americano Taylor Fritz (n.7 del mondo) ha battuto il russo Andrey Rublev (n.6 ATP) con il punteggio di 6-2 7-6 (3). Dopo un primo set un po’ a senso unico, Rublev si è trovato avanti di un break, ma non è stato in grado di mantenere il proprio vantaggio. Al tie-break, il californiano è stato decisamente più lucido e ha regalato il punto al Team World.

Ci ha pensato il norvegese Casper Ruud (n.9 ATP) a sbloccare la squadra europea in questa competizione, regalando il primo successo. Lo scandinavo si è imposto per 7-6 (6) 6-2 contro lo statunitense Tommy Paul (n.13 del ranking), sfruttando una superficie di gioco non particolarmente veloce. Con colpi di dritto di rara potenza, Ruud ha saputo spesso aprirsi il campo.

Tuttavia l’altro americano Frances Tiafoe (n.11 del mondo) ha fatto sorridere nuovamente McEnroe, vista la vittoria per 7-5 6-3 contro il polacco Hubert Hurkacz (n.16 del ranking). Bravo Tiafoe con i suoi cambiamenti di ritmo a non dare modo a Hubi di appoggiarsi ai propri colpi. Conclusione: tanti errori del polacco e vittoria in due parziali di Frances.

Nel doppio è arrivata l’affermazione del doppio formato da Felix Auger-Aliassime e da Ben Shelton: il canadese e lo statunitense hanno battuto Hurkacz/Monfils sullo score di 7-5 6-4 in 1 ora e 25 minuti di partita. Alla fine della fiera 10-2 per il Team World.

