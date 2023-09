Judo, Jean Carletti si tinge d’oro nei -100 kg agli Europei Junior! L’Italia conclude in vetta al medagliere

Calata il sipario sull’edizione 2023 degli Europei Junior di judo di scena a L’Aia. Sul tatami dei Paesi Bassi, sono stati giorni da grande Italia. La selezione del Bel Paese, dopo le prime due giornate, aveva conquistato ben sei medaglie, di cui 4 ori, 1 argento e 1 bronzo. Nel day-3, erano tre gli azzurrini impegnati: Tommaso Fava nei -90 kg, Jean Carletti nei -100 kg e Tiziana Mariani nei +78 kg.

E’ stato Carletti a rimpinguare il “bottino” del Bel Paese, vincendo il quinto oro della spedizione tricolore nella propria categoria. Un qualcosa che non si era mai verificato, dal momento che nelle edizioni precedenti il numero di metalli pregiati era stato di massimo 2. Squadra nostrana che quindi ha concluso in vetta al medagliere con 5 ori, 1 argento e 1 bronzo (7 podi). Un risultato storico.

Il 20enne nostrano è stato autore dell’ultima gemma. Dopo che l’anno scorso si era tinto di bronzo a Praga nella medesima competizione, Carletti si è superato, andandosi a prendere il successo assoluto. A cadere sotto i colpi del judoka italiano sono stati il francese Maxence Bordin, il georgiano Mikheil Japaridze, l’olandese Joes Schell e l’altro transalpino Mathias Anglionin. Un incedere spettacolare in una categoria che raramente aveva riservato soddisfazioni alla selezione italiana.

Per quanto riguarda gli altri azzurrini in gara quest’oggi, il proprio percorso si è interrotto prima del Final Block: nei -90 kg uomini Fava, dopo aver sconfitto lo spagnolo Aaron Santamaria Rodriguez, si è arreso all’armeno Gor Karapetyan nella categoria in cui ha trionfato il padrone di casa, Lars van Oostrum; nei +78 kg donne Marini ha dovuto alzare bandiera bianca nel primo incontro all’azera Nigar Suleyamanova e anche in questo caso il successo assoluto è stato olandese, visto il sigillo di Paulien Sweers.

