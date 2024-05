Judo, Grand Slam Astana 2024: Giorgia Stangherlin settima nei -78 kg, subito fuori Carletti nei -100 kg

Ultima giornata priva di grandi exploit in casa Italia al Grand Slam di Astana 2024, ultimo appuntamento del World Tour di judo in vista degli imminenti Campionati Mondiali di Abu Dhabi (che concluderanno di fatto il biennio di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi). I due azzurri impegnati oggi sul tatami nelle categorie pesanti sono rimasti fuori dal Final Block, uscendo di scena nelle eliminatorie.

Giorgia Stangherlin, terza testa di serie del seeding nei -78 kg, non ha comunque sfigurato raccogliendo un discreto settimo posto con una vittoria al debutto sulla croata Karla Prodan con un waza-ari di makikomi al Golden Score seguita dalle sconfitte contro la polacca Beata Pacut-Kloczko e la russa russa Nadezhda Tatarchenko. Eliminato al primo turno invece il ventenne Jean Carletti nei -100 kg dal forte polacco Piotr Kuczera.

Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata del Grand Slam Astana 2024 di judo:

-78 kg F

1 Ma Zhenzhao (Chn)

2 Olek (Ger)

3 Reid (Gbr) e Tatarchenko (Ain)

+78 kg F

1 Dicko (Fra)

2 Su Xin (Chn)

3 Sone (Jpn) e Startseva (Ain)

-90 kg M

1 Varapayeu (Ain)

2 Trippel (Ger)

3 Talibov (Aze) e Hajiyev (Aze)

-100 kg M

1 Wolf (Jpn)

2 Eich (Sui)

3 Fonseca (Por) e Paltchik (Isr)

+100 kg M

1 Saito (Jpn)

2 Rakhimov (Tjk)

3 Spijkers (Ned) e Tataroglu (Tur)