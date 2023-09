Judo, Grand Slam Baku 2023: sorteggiati i tabelloni. 6 azzurri teste di serie, tappa importante verso Parigi 2024

Dopo un mese di stop riparte il World Tour di judo con il Grand Slam Baku 2023, in programma questo weekend (da venerdì 22 a domenica 24 settembre) sui tatami della National Gymnastics Arena in Azerbaigian. In palio punti pesanti in ottica ranking di qualificazione olimpica per Parigi 2024, quando mancano ormai nove mesi alla pubblicazione delle graduatorie definitive. Quest’oggi si è svolta la cerimonia di sorteggio di tutti i tabelloni, con l’Italia spettatrice interessata per capire il possibile cammino dei 19 azzurri iscritti all’evento azero.

Fari puntati nella -48 kg sulla numero 1 al mondo e bronzo iridato in carica Assunta Scutto, inserita nel quarto dell’israeliana Rishony e nel lato di tabellone della spagnola Martinez Abelenda, mentre nella parte bassa Francesca Milani (n.7 del seeding) rischia di incrociare ai quarti la fortissima francese Boukli. Obiettivo podio nei 52 kg per Odette Giuffrida (testa di serie n.4), favorita nella Pool B con la prospettiva di affrontare in semifinale la kosovara Krasniqi (oro olimpico a Tokyo nei 48 kg), mentre Kenya Perna dovrà superarsi al debutto con la spagnola Lopez Sheriff ed eventualmente agli ottavi con la magiara Pupp. Brutto accoppiamento al primo turno nei 57 per Carlotta Avanzato contro la serba Perisic, mentre Thauany David Capanni Dias ha un match d’esordio alla portata per sfidare agli ottavi la quotata israeliana Nelson Levy.

Cammino tutto in salita nei 63 kg per Nadia Simeoli (primo turno con la russa Liluashvili) e forse leggermente più agevole invece per Flavia Favorini, che sarà però sfavorita agli ottavi contro Ozbas o Schmidt. Ottima notizia il rientro dall’infortunio di Martina Esposito, chiamata ad una super prestazione agli ottavi nei 70 kg contro la francese Gahie, mentre Irene Pedrotti avrà vita dura con la kosovara Kuka ed eventualmente agli ottavi con la croata Cvjetko. Grande voglia di riscatto nei 78 kg dopo le ultime delusioni a Mondiali e Master per Alice Bellandi (seconda testa di serie), collocata in uno spot di tabellone ostico con all’interno la francese Zatchi Bi, la britannica Reid ed in semifinale la brasiliana Aguiar o la nipponica Wada. Buona chance nei pesi massimi per la n.7 del seeding Asya Tavano nell’ottica di un eventuale ripescaggio, mentre Erica Simonetti dovrà superare in ogni caso lo scoglio della portoghese Nunes agli ottavi per ambire a qualcosa di importante.

In campo maschile la squadra azzurra punta tanto sui 66 kg, in cui schiera una coppia altamente competitiva. Elios Manzi (n.4 del tabellone) è stato però abbastanza sfortunato e rischia di trovare al debutto l’insidioso azero Najafov ed eventualmente agli ottavi il russo Chopanov. Urna poco benevola anche nei confronti di Fabio Basile, costretto ad incrociare il giapponese Takeoka già al secondo turno in caso di successo sul tedesco Setz. Sorteggio non positivo nei 60 kg per Andrea Carlino, inserito nell’ottavo dell’azero Aghayev (numero 2 del ranking mondiale), ma anche nei +100 kg per Lorenzo Agro Sylvain, con un primo turno complicato con il francese Meite ed un possibile ottavo quasi impossibile con il russo Bashaev. Strada spianata invece nei -81 kg fino agli ottavi per Antonio Esposito, che dovrà poi esprimersi al meglio per superare il temibile turco Albayrak, mentre Leonardo Casaglia è chiuso sulla carta al secondo turno dall’ungherese Ungvari.

Foto: IJF