Judo, i convocati dell’Italia per gli Europei Junior 2023: Veronica Toniolo e Giulia Carnà le stelle azzurre

Dopo lo svolgimento delle rassegne continentali e iridate di judo riservate ai cadetti, sta per entrare nel vivo anche la stagione internazionale degli juniores. Da giovedì 7 a domenica 10 settembre i tatami dello Sportcampus Zuiderpark di Den Haag (L’Aia) ospiteranno infatti i Campionati Europei Junior 2023, aperti a tutti i judoka del Vecchio Continente nati dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2008.

Aspettative molto elevate in casa Italia, che si presenta in Olanda con una rappresentativa di 18 atleti (9 uomini, 9 donne) per le gare individuali e altri 3 elementi da integrare in vista del Mixed Team Event che chiuderà il programma della kermesse continentale. Nell’ultima edizione, disputata a Praga nel 2022, la selezione tricolore aveva conquistato 7 medaglie (1 oro, 3 argenti e 3 bronzi).

Giulia Carnà e Veronica Toniolo, plurimedagliate a livello giovanile e già in grado di lasciare il segno anche nel World Tour, sono le punte di diamante della spedizione azzurra e andranno a caccia del titolo rispettivamente nei 52 e 57 kg. Roster italiano composto anche da Giulia Ghiglione (48 kg), Sofia Mazzola (48 kg), Micaela Sciacovelli (52 kg), Stefania Solina (57 kg), Antonietta Palumbo (63 kg), Savita Russo (63 kg), Tiziana Marini (+78 kg), Simone Aversa (60 kg), Pietro Andreini (60 kg), Valerio Accogli (66 kg), Vincenzo Pelligra (73 kg), Fabrizio Esposito (73 kg), Bright Maddaloni Nosa (81 kg), Alessandro Bellini (81 kg), Tommaso Fava (90 kg) e Jean Carletti (100 kg).

Di seguito la lista completa degli atleti italiani selezionati per gli Europei Junior di judo 2023:

CONVOCATI ITALIA EUROPEI JUNIOR JUDO 2023

FEMMINILE:

Giulia Ghiglione (48 kg), Sofia Mazzola (48 kg), Giulia Carnà (52 kg), Micaela Sciacovelli (52 kg), Veronica Toniolo (57 kg), Stefania Solina (57 kg), Antonietta Palumbo (63 kg), Savita Russo (63 kg), Tiziana Marini (+78 kg).

MASCHILE:

Simone Aversa (60 kg), Pietro Andreini (60 kg), Valerio Accogli (66 kg), Vincenzo Pelligra (73 kg), Fabrizio Esposito (73 kg), Bright Maddaloni Nosa (81 kg), Alessandro Bellini (81 kg), Tommaso Fava (90 kg), Jean Carletti (100 kg).

Rinforzi per la prova a squadre: Andrea Raffaeli (-90 kg), Emma Stoppari (-57 kg), Claudia Sperotti (-70 kg).

Foto: IJF