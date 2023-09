Judo, Antonio Esposito centra un prezioso terzo posto nei -81 kg al Grand Slam di Baku

La Nazionale italiana di judo continua a macinare risultati di peso e archivia un importante terzo posto con Antonio Esposito nella seconda giornata del Grand Slam di Baku 2023, in corso di svolgimento sui tatami della National Gymnastics Arena. La squadra azzurra si porta così a quota 3 podi nella kermesse azera dopo il successo di Assunta Scutto e la terza posizione di Odette Giuffrida nel day-1.

Quest’oggi è stato Esposito a prendersi la copertina, eguagliando il suo miglior piazzamento della carriera in uno Slam (fu 3° anche a Budapest 2022) e portando a casa 500 punti fondamentali per rientrare in zona qualificazione olimpica diretta per Parigi 2024 nella categoria fino a 81 kg. Il 28enne napoletano ha disputato un torneo di alto livello, vincendo ben cinque incontri e perdendo solo ai quarti con l’austriaco Shamil Borchashvili per waza-ari.

Il bronzo europeo del 2018 è stato capace di sconfiggere nei tempi regolamentari l’islandese Hrafn Arnarsson (ippon), il padrone di casa Shafiyev Eljan (hansoku make), il georgiano Zaur Dvalashvili (hansoku make), il francese Arnaud Aregba e nella finalina l’uzbeko Nurbek Murtozoev per somma di sanzioni dopo 2’25” di combattimento.

Tutti eliminati prima dei quarti di finale gli altri portacolori azzurri impegnati oggi in Azerbaigian: Leonardo Casaglia ha pagato dazio al debutto con Borchashvili (giustiziere di Esposito ai quarti) nei -81 kg, mentre Martina Esposito e Irene Pedrotti sono uscite di scena al primo turno nei -70 kg cedendo rispettivamente alla turca Fidan Ogel e alla kosovara Loriana Kuka. Stop al primo incontro nei -63 kg anche per Nadia Simeoli contro la russa Dali Liluashvili, mentre Flavia Favorini si è fermata agli ottavi con la forte ungherese Szofi Ozbas dopo aver regolato in precedenza l’uzbeka Marjona Nurulloeva.

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Slam Baku 2023 di judo:

-63 kg F

1 Szymanska (Pol)

2 Ozbas (Hun)

3 Sharir (Isr) e Haecker (Aus)

-70 kg F

1 Teltsidou (Gre)

2 Tsunoda Roustant (Esp)

3 Gahie (Fra) e Matic (Cro)

-73 kg M

1 Heydarov (Aze)

2 Pelivan (Mda)

3 Ahadov (Uzb) e Makhmadbekov (AIN)

-81 kg M

1 Tckaev (Aze)

2 Borchashvili (Aut)

3 A.Esposito (Ita) e Kohara (Jpn)

Foto: IJF