Lotta, Mondiali 2023: Sanfilippo e Minguzzi sconfitti al primo turno nella greco-romana

Comincia nel peggiore dei modi per l’Italia l’ottava e penultima giornata dei Campionati Mondiali 2023 di lotta, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado e valevole come primo evento di qualificazione a cinque cerchi per i Giochi di Parigi 2024. Gli ultimi due azzurri impegnati in questa rassegna iridata sono stati infatti sconfitti al primo turno e devono sperare in un difficile ripescaggio per continuare ad inseguire il pass olimpico nella greco-romana.

Ignazio Sanfilippo ha perso nettamente nel turno preliminare dei 67 kg contro l’armeno Slavik Galstyan, che si è imposto per superiorità tecnica sul punteggio di 8-0. Niente da fare anche per Mirco Minguzzi, regolato ai punti per 5-2 dal forte kazako Nursultan Tursynov (n.5 del seeding, vice-campione asiatico in carica) ai sedicesimi di finale degli 87 kg.

Entrambi i nostri portacolori si aggrappano adesso all’ipotesi di un eventuale ripescaggio per il bronzo, che si materializzerebbe nel caso in cui Galstyan e Tursynov dovessero arrivare fino in fondo raggiungendo la finale per la medaglia d’oro. Mondiale che si conferma molto negativo per la selezione tricolore, chiamata ad una reazione importante nei prossimi appuntamenti di qualificazione olimpica per Parigi.

