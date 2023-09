Jannik Sinner preso in giro da Evans a Pechino: il video del gesto poco elegante del britannico

Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino, grazie alla vittoria ottenuta in tre set contro il britannico. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-7 (2), 6-3 sul cemento della capitale cinese e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura: agli ottavi di finale incrocerà il vincente del confronto tra il cinese Shang e il giapponese Nishioka. L’incontro odierno è stato caratterizzato da parecchie vicissitudini.

In avvio del terzo set Jannik Sinner è caduto malamente da uno smash e si è fatto male alla coscia sinistra. Sul 3-0 l’azzurro ha richiesto l’intervento del fisioterapista e proprio in quel frangenteDaniel Evans si è burlato di Jannik Sinner dopo che il tennista italiano ha chiamato l’intervento del fisioterapista sul 3-0 del terzo set. In quel frangente, infatti, ha mimato il tipico gesto di una persona che inciampa e ha poi allungato il braccio, quasi per indicare una caduta. Il britannico si è poi girato, ha riso apertamente e si è diretto presso la propria panchina. Si è trattato di una provocazione, d’altronde Evans non è nuovo a queste siparietti di cattivo gusto.

Sinner non se ne cura e si porta sul 4-3. Nell’ottavo game il tennista italiano scivola in un tentativo di recupero, cade a terra, si “sbuccia” leggermente il ginocchio destro, poi ritorna in campo, si inventa un paio di bordate di lusso, opera il break e si issa sul 5-3, involandosi verso la vittoria. Di seguito il VIDEO di Daniel Evans che prende in giro Jannik Sinner.

VIDEO DANIEL EVANS PRENDE IN GIRO JANNIK SINNER

Jannik calls the physio, he started limping at the beginning of the 3rd set. Evans mock him… pic.twitter.com/9g1HjcKiNJ — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) September 29, 2023

