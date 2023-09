Italian Softball Series 2023: ForlÃ¬ vola sul 2-0 nella finale contro Caronno

Prime due gare in archivio per le Italian Softball Series 2023, la finale scudetto della stagione. Per Forlì si tratta di un avvicinamento significativo allo scudetto, che aveva vinto per l’ultima volta nel 2021. Arriva infatti il 2-0 sulle Rheavendors Caronno, costrette ora a rimontare in trasferta questo doppio svantaggio la prossima settimana.

In gara-1 arriva un tonante 8-0 da parte del club forlivese, che offre il benvenuto nella finale a Caronno sotto forma di tre punti nell’inning d’apertura, due dei quali arrivano dal fuoricampo di Ricchi; ci pensa poi Spiotta ad andare avanti con il singolo del 3-0. Giacometti, nel terzo inning, s’inventa un fuoricampo molto lungo per il 4-0, poi, nelle ultime due riprese, arriva un ulteriore allungo. Nonostante un doppio gioco su Cerioni e Giunchi, Onofri piazza il 5-0, mentre nell’ultima Ricchi con un doppio e Matta via volata di sacrificio concludono l’opera. Da rimarcare la clamorosa prova di Ilaria Cacciamani, da ben 15 strikeout.

Decisamente migliore, nonostante tutto, la prova delle Rheavendors in gara-2. A ottenere più strikeout, in questo caso, è Yilian Tornes (10, contro i 9 di Sutherlin), ma Forlì passa ugualmente in due momenti ben distinti. Il primo si lega all’home run di Gasparotto nella terza ripresa, mentre il secondo va cercato nell’inning conclusivo, in cui ancora Giacometti spedisce lontanissima la palla per dare tre punti e il 4-0 alle compagne.

Le prossime sfide si giocheranno tra una settimana in quel di Forlì; quasi un miracolo servirebbe a Caronno per impedire l’arrivo di un sesto scudetto nella bacheca del club. Nel caso in cui si giungesse, al sabato, sul 2-2, gara-5 andrebbe a disputarsi di domenica.

Foto: FIBS / Ezio Ratti