Volley, Davide Mazzanti: “Italia-Polonia da pelle d’oca: partita da nervi tesi, serve concretezza”

L’Italia ha sconfitto la Germania per 3-0 (25-20; 25-22; 25-15) e ha conquistato la quinta vittoria nel preolimpico di volley femminile. La nostra Nazionale si giocherà il tutto per tutto nello scontro diretto di domani sera contro la Polonia, che sarà sospinta dai 14.000 spettatori dell’Atlas Arena di Lodz: chi vincerà il testa a testa staccherà il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024, chi perderà dovrà aggrapparsi al ranking FIVB che determinerà le ultime cinque ammesse alla rassegna a cinque cerchi.

Davide Mazzanti ha analizzato la partita attraverso i canali federali e si è proiettato verso la super sfida contro la Polonia: “Domani sarà una partita bella da giocare un palazzetto tutto biancorosso. Sarà una sfida da pelle d’oca da vivere e giocare alla grande. Stasera più che a reagire abbiamo migliorato ciò che ieri non ci era piaciuto anche se di fronte avevamo un avversario diverso”.

Il tecnico ha poi proseguito: “Abbiamo capito gli errori commessi contro gli USA e siamo riusciti a correggerli in tempo per battere in maniera convincente la Germania. Domani però dovremo essere ancor più concreti e continui per portare a casa una partita certamente da nervi tesi”.

Foto: FIVB