Qualificazioni Europei 2024: vincono largamente Spagna, Scozia e Croazia, successi per Portogallo e Lussemburgo

Un venerdì 8 settembre di estrema importanza per quanto riguarda le Qualificazioni verso i Campionati Europei di Germania 2024. Sono stati sette i match in campo in tre gironi e, come andremo a vedere, diversi risultati hanno emesso verdetti importanti. La Spagna stravince in Georgia, mentre Scozia e Croazia passeggiano contro Cipro e Lettonia. Vittorie anche per Portogallo in casa della Slovacchia e Lussemburgo contro l’Islanda.

GRUPPO A

GEORGIA-SPAGNA 1-7

La Roja sblocca il punteggio dopo 22 minuti con Morata, quindi raddoppio su autogol di Kvirkvelia al 27′. Il 3-0 porta la firma di Dani Olmo al 38′, ma si va al riposo con il poker spagnolo ancora di Morata al 40. Nella ripresa i padroni di casa accorciano le distanze con Chakvetadze al 49′, prima che Morata vada a segno con il 5-1 al 65′. Nel finale arriva il 6-1 di Williams al 68′, quindi entra e segna anche il giovanissimo 16enne Lamine Yamal al 74′ stabilendo il nuovo record per la nazionale iberica.

CIPRO-SCOZIA 0-3

Tutto facile per gli ospiti che sbloccano la partita con la rete di McTominay dopo 6 giri di lancette, quindi raddoppio con Porteous al 16′, prima del 3-0 di McGinn alla mezzora.

CLASSIFICA GRUPPO A: Scozia 15 punti, Spagna 6, Norvegia 4, Georgia 4, Cipro 0.

GRUPPO D

TURCHIA-ARMENIA 1-1

Dopo un primo tempo concluso a reti bianche, sono gli armeni a sbloccare il punteggio con Dashyan dopo 49 minuti di gioco. La Turchia sbanda, ma trova il pareggio con Yldirim all’88°

CROAZIA-LETTONIA 5-0

A Rijeka la Croazia domina la scena con la rete del vantaggio con Petkovic al 3° minuto, quindi raddoppio con Ivanusec al 13°, prima del 3-0 di Petkovic al 44°. Nella ripresa arriva prima il poker di Kramaric al 68°, quindi il 5-0 di Pasalic al 78 che fissa il punteggio conclusivo.

CLASSIFICA GRUPPO D: Turchia 10 punti, Croazia a Armenia 7, Galles 4, Lettonia 0.

GRUPPO J

LUSSEMBURGO-ISLANDA 3-1

I padroni di casa passano in vantaggio con Chanot su calcio di rigore al nono minuto di gioco, quindi vanno al raddoppio al minuto 70 con Borges Sanches. Gli scandinavi rimangono in 10 uomini ma riescono ad accorciare le distanze grazie alla rete di Haraldson al minuto 87. Il Lussemburgo non si scompone e dopo pochi secondi piazza il 3-1 che chiude i conti con la rete di Sinani.

SLOVACCHIA-PORTOGALLO 0-1

Dopo un primo tempo equilibrato, i lusitani passano a condurre dopo 43 minuti di gioco con Bruno Fernandes e, nonostante gli slovacchi ci provino fino allo scadere, conducono in porto il successo.

BOSNIA ERZEGOVINA-LIECHTENSTEIN 2-1

I padroni di casa sbloccano il punteggio dopo soli 3 minuti con Dzeko, quindi raddoppio grazie all’autogol di Luchinger. Gli ospiti accorciano le distanze con Wolfinger al 21° ma la Bosnia è brava a mantenere il vantaggio fino al novantesimo.

CLASSIFICA GRUPPO J: Portogallo 15 punti, Slovacchia e Lussemburgo 10, Bosnia 6, Islanda 3, Liechtenstein 0.

