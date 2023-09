Calendario Mondiali nuoto juniores 2023 oggi: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, martedì 5 settembre, seconda giornata di gare dei Mondiali 2023 di nuoto juniores 2023 a Netanya, in Israele. Al Wingate Institute lo spettacolo non mancherà, vista anche la numerosa partecipazione: al via 645 nuotatori provenienti da 93 federazioni nazionali. In casa Italia si va a caccia di conferme dopo quanto ottenuto negli Eurojunior di Belgrado.

Nella prima giornata sono arrivate due medaglie dalla medesima prova: Alessandro Ragaini e Filippo Bertoni si sono tinti d’argento e di bronzo nelle otto vasche. I due azzurrini saranno di scena nei 200 sl quest’oggi, con l’obiettivo di centrare l’accesso in Finale e poi giocarsi il tutto per tutto per le medaglie.

Obiettivo Finale anche per Curtis e Cacciapuoti impegnate nelle batterie dei 100 stile libero, con la prima che è accompagnata con non poche attese, visto quanto fatto nel corso della rassegna continentale junior a Belgrado. Si giocheranno anche loro chance per ottenere un riscontro cronometrico di livello Bacico e Del Signore nell’atto conclusivo dei 100 dorso uomini, Gorlier nella medesima prova femminile e Mati nella Finale dei 50 rana donne.

La seconda giornata dei Mondiali juniores di nuoto 2023 sarà trasmessa in diretta streaming dal canale a pagamento Recast Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di semifinali e finali per non farvi perdere nulla di questo day-2 a Netanya.

CALENDARO MONDIALI JUNIORES DI NUOTO 2023 OGGI

Martedì 5 settembre

Batterie dalle ore 08.30 (ora italiana)

200 misti uomini – Mantegazza, Potenza

100 stile libero donne – Curtis, Cacciapuoti

100 farfalla uomini – Momoni, Camozzi

200 farfalla donne – Borelli, Zambelli

200 stile libero uomini – Regaini, Bertoni

4X100 mista mixed – Italia

800 stile libero donne (serie) – Giannelli

Finali e semifinali dalle ore 17.00 (ora italiana)

Finale 100 dorso uomini – Bacico, Del Signore

Finale 200 farfalla donne

Finale 200 stile libero uomini

Finale 50 rana donne – Mati

Semifinali 100 farfalla uomini

Semifinali 100 stile libero donne

Finale 100 rana uomini – Mantegazza

Finale 100 dorso donne – Gorlier

Finale 200 misti uomini

800 stile libero donne (1a serie)

Finale 4X100 mista mixed

