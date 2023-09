Italia-Uruguay oggi in tv, orario Mondiali rugby 2023: programma, canali, streaming, formazioni

Si disputa questo pomeriggio, con calcio d’inizio alle ore 17.45, il secondo match degli azzurri nella Rugby World Cup 2023. E a Nizza l’Italia scenderà in campo contro l’Uruguay in un match che i ragazzi di Crowley devono vincere, ma contro un avversario da non sottovalutare.

Diversi i cambi effettuati dal ct azzurro, con Ange Capuozzo spostato nel suo ruolo naturale di estremo e Lorenzo Pani titolare all’ala. Paolo Garbisi viene spostato da apertura a centro, al posto di Luca Morisi, con Tommaso Allan che da estremo passa all’apertura, dove fa coppia con Alessandro Garbisi in mediana. In mischia arriva in seconda linea Niccolò Cannone, mentre in prima linea titolare Marco Riccioni per Simone Ferrari.

ITALIA-URUGUAY

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Lorenzo Pani, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Paolo Garbisi, 11 Montanna Ioane, 10 Tommaso Allan, 9 Alessandro Garbisi, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Marco Riccioni, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Luca Bigi, 17 Federico Zani, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Dino Lamb, 20 Manuel Zuliani, 21 Giovanni Pettinelli, 22 Alessandro Fusco, 23 Paolo Odogwu

Uruguay: 15 Baltazar Amaya, 14 Gaston Mieres, 13 Tomas Inciarte, 12 Andres Vilaseca, 11 Nicolas Freitas, 10 Felipe Etcheverry, 9 Santiago Arata, 8 Manuel Diana, 7 Santiago Civetta, 6 Manuel Ardao, 5 Manuel Leindekar, 4 Felipe Aliaga, 3 Ignacio Peculo, 2 German Kessler, 1 Mateo Sanguinetti

In panchina: 16 Guillermo Pujadas, 17 Facundo Gattas, 18 Diego Arbelo, 19 Ignacio Dotti, 20 Carlos Deus, 21 Agustín Ormaechea, 22 Felipe Berchesi, 23 Bautista Basso

La sfida tra Italia e Uruguay è dunque in programma mercoledì 20 settembre alle ore 17.45 a Nizza. La diretta TV sarà disponibile su Rai 2 HD e su Sky Sport Uno (canale 201). La diretta streaming sarà invece garantita da SkyGO, Now TV e Raiplay.

CALENDARIO ITALIA-URUGUAY, RUGBY

Mercoledì 20 settembre

17.45 Italia-Uruguay

PROGRAMMA ITALIA-URUGUAY, RUGBY: DOVE SEGUIRE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai 2 HD e Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV e Raiplay

Foto: Federugby