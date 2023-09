Italia-Colombia oggi in tv, orario Preolimpico volley femminile: programma, tv, streaming, sestetti

Oggi mercoledì 20 settembre (ore 11.30) si gioca Italia-Colombia, match valido per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Lodz (Polonia) per fronteggiare la modestissima compagine sudamericana nel quarto incontro del round robin. Dopo aver sfidato Corea del Sud, Slovenia e Thailandia, le azzurre sono chiamate a vincere per conquistare a inseguire il grande obiettivo. Il torneo mette in palio due pass per i Giochi.

Si tratta dell’incontro più semplice della settimana, perché dall’altra parte della rete ci sarà un’avversaria di bassa caratura agonistica e che non è abituata ai grandi palcoscenici internazionali. Non bisognerà distarsi, ma servirà chiudere la pratica rapidamente per poi lanciarsi verso il trittico finale contro USA, Germania e Polonia che nei fatti determinerà chi staccherà il biglietto per i Giochi Olimpici.

In cabina di regia ci sarà Francesca Bosio con Ekaterina Antropova opposto, Myriam Sylla ed Elena Pietrini le schiacciatrici, Anna Danesi e Marina Lubian al centro, Eleonora Fersino il libero. La Colombia non può fare affidamento su giocatrici di grande rango, i riferimenti sono le attaccanti Ana Olaya e Dayana Segovia.

Di seguito il calendario completo,il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Colombia, incontro valido per il preolimpico di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-COLOMBIA, PREOLIMPICO VOLLEY OGGI

Mercoledì 20 settembre

Ore 11.30 Italia vs Colombia – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA ITALIA-COLOMBIA OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

POSSIBILI SESTETTI TITOLARI ITALIA-COLOMBIA

ITALIA: Bosio-Antropova, Sylla-Pietrini, Danesi-Lubian, Fersino.

COLOMBIA: Marin-Segovia, Olaya-Coneo, Lucumi-Ospino, Toro.

Foto: FIVB