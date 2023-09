Italia-Thailandia volley femminile, quando la prossima partita del Preolimpico? Programma, orario, tv

Domani, alle 14.30, la Nazionale italiana di volley femminile affronterà il terzo incontro della Pool C del Preolimpico di scena a Lodz, in Polonia. Le azzurre, sono reduci da due vittorie chiare e convincenti: 3-0 (25-11; 25-20; 25-17) alla Corea del Sud e 3-0 (25-15; 25-15; 25-17) alla Slovenia. Sul cammino delle nostre portacolori ci sarà la Thailandia.

Sono quindi arrivati 6 punti e la selezione del Bel Paese è intenzionata a dar seguito al suo incedere convincente. Ricordiamo che le prime due classificate al termine del round robin staccheranno il pass per i Giochi Olimpici, chi non centrerà l’obiettivo attraverso questa rassegna dovrà sperare di agguantare uno dei cinque posti assegnati attraverso il ranking FIVB.

La Nazionale ha grande voglia di far bene anche per dimenticare la prestazione negli Europei. Il modo migliore è quello di continuare a vincere, affrontando comunque una formazione non da sottovalutare, reduce dalla vittoria ai Campionati Asiatici e capace di un gioco estremamente difensivo che potrebbe creare dei problemi all’Italia.

La partita tra Italia e Thailandia, valida per il Preolimpico di volley femminile a Lodz (Polonia), sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO ITALIA-THAILANDIA VOLLEY FEMMINILE PREOLIMPICO

Martedì 19 settembre

Ore 14.30 Italia vs Thailandia a Lodz (Polonia)

PROGRAMMA ITALIA-THAILANDIA VOLLEY FEMMINILE PREOLIMPICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LiveMedia/Nderim Kaceli