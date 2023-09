Italia-Slovenia calcio a 5, Massimiliano Bellarte: “Dobbiamo competere al massimo livello e alimentare i nostri sogni”

Verso Italia-Slovenia, l’inizio di un cammino, quello all’interno dell’Elite Round, che dovrà portare gli azzurri – si spera – ai Mondiali 2024 di calcio a 5. La sfida è fissata per domani, alle ore 20.00, in quel del PalaSele di Eboli, con la conferenza stampa del CT della Nazionale tricolore, Massimo Bellarte, che ha animato la vigilia.

“La Slovenia ci è sopra di un posto nel ranking UEFA – ha affermato il commissario tecnico pugliese ricordando come l’Italia sia in undicesima posizione, mentre gli sloveni siano attualmente decimi –. Il nostro obiettivo è riuscire a competere al massimo livello possibile, per coltivare sogni di qualificazione al Mondiale”.

Poi ha aggiunto: “La Nazionale ha iniziato un processo di rinnovamento e ringiovanimento della squadra, cercando di dare valore alla formazione italiana, accrescendo l’importanza di quest’ultima. Quindi, abbiamo degli obiettivi intermedi, da centrare partita per partita: se raggiunti e migliorati possono portarci, nel tempo, verso quei sogni”.

Questo infine è l’elenco dei convocati azzurri per la partita di domani fra Italia e Slovenia, valida per la prima giornata dell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali 2024 di calcio a 5: Portieri: Jurij Bellobuono (Napoli Futsal), Lorenzo Pietrangelo (Came Treviso), Gianluca Parisi (Sandro Abate).

Giocatori di movimento: Gennaro Galletto (Napoli Futsal), Fabricio Calderolli (Feldi Eboli), Cristopher Cutrupi (Olimpus Roma), Alessio Di Eugenio (Olimpus Roma), Antonino Isgrò (Olimpus Roma), Marcelo Padilha (Olimpus Roma), Lorenzo Etzi (Sandro Abate), Gabriele Ugherani (Sandro Abate), Enrico Donin (Saviatesta Mantova), Gabriel Pazetti (L84), Francesco Liberti (Feldi Eboli), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Giovanni Vincenti (Elledì FC), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Alex Merlim (Sporting CP).

Foto: Divisione Calcio a 5