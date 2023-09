Italia-Namibia oggi in tv, Mondiali rugby 2023: orario, programma, canale in chiaro, streaming, formazioni

Oggi, sabato 9 settembre, alle ore 13.00, nel secondo incontro della Coppa del Mondo 2023 di rugby, l’Italia giocherà contro la Namibia allo Stade Geoffroy Guichard di Saint-Etienne. Si tratta del match valido per il primo turno della Pool A.

La diretta tv del match Italia-Namibia di rugby sarà disponibile su Rai 2 HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming della partita sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e Now, infine la diretta live testuale dell’incontro sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-NAMIBIA RUGBY OGGI

Sabato 9 settembre – Saint-Etienne, Stade Geoffroy Guichard (Francia)

Ore 13.00: Italia-Namibia – Diretta Rai 2 HD e Sky Sport Uno

PROGRAMMA ITALIA-NAMIBIA RUGBY OGGI : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-NAMIBIA RUGBY OGGI

Saint-Etienne, Stade Geoffroy Guichard – sabato 9 settembre, ore 13.00

Rugby World Cup Pool A, I giornata – diretta Rai 2 HD/Sky Sport Uno

Italia v Namibia

Italia: Allan; Capuozzo, Brex, Morisi, Ioane; Garbisi P., Varney; Cannone L., Lamaro (C), Negri; Ruzza, Lamb; Ferrari, Nicotera, Fischetti. A disp.: Faiva, Nemer, Riccioni, Sisi, Zuliani, Page-Relo, Odogwu, Bruno. All.: Crowley.

Namibia: Rossouw; Mouton, Deysel (C), Burger, Greyling; Swanepoel, Stevens; Hardwick, Retief, Conradie; Uanivi, Ludick; Coetzee, Van Jaarsveld, Sethie. A disposizione: Van der Westhuizen, Benade, Viviers, De Klerk, Gaoseb, Theron, Van der Bergh, Malan. All.: Coetzee.

Arb.: Brace (Irlanda).

Foto: LiveMedia/Alfio Guarise