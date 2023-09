Rugby, Mondiali 2023: Italia, il XV per sfidare la Namibia

Mancano poco più di 48 ore all’esordio dell’Italia nella Rugby World Cup di Francia 2023 e sabato alle 13 gli azzurri affronteranno la Namibia. Un esordio sulla carta soft, ma che Lamaro e compagni non possono sottovalutare se non vogliono complicarsi fin da subito un percorso già durissimo nella corsa ai quarti di finale.

E per sfidare una squadra ancora a caccia della prima vittoria in un Mondiale Kieran Crowley ha scelto il suo primo XV iridato. Il tecnico neozelandese ha deciso di affidarsi a sedici azzurri al primo cap nella Rugby World Cup con Tommaso Allan, arrivato alla presenza numero 76, che disputerà il terzo Mondiale. Due i cambi nel XV titolare dell’Italia rispetto all’ultima gara vinta 42-21 contro il Giappone allo Stadio Monigo di Treviso con Dino Lamb e Danilo Fischetti che prenderanno il posto di Niccolò Cannone e Ivan Nemer.

Confermato il reparto dei trequarti con Allan, Ioane – autore di tre mete contro la Nazionale del Sol Levante – e Capuozzo nel triangolo allargato. Al centro la coppia Brex-Morisi, mentre le chiavi della mediana saranno affidate nuovamente a Paolo Garbisi e Varney. Terza linea con capitan Lamaro, Lorenzo Cannone e Sebastian Negri. In seconda linea Ruzza insieme a Lamb, mentre in prima linea scenderanno in campo Ferrari, Nicotera e Fischetti. Pronti a subentrare dalla panchina Faiva, Nemer, Riccioni, Sisi, Zuliani, Page-Relo, Odogwu.

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA

15 Tommaso ALLAN (Perpignan, 75 caps)

14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 12 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 26 caps)

12 Luca MORISI (svincolato, 47 caps)

11 Montanna IOANE (Lione, 21 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 27 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 21 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 12 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 29 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 48 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 45 caps)

4 Dino LAMB (Harlequins, 3 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 47 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 15 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 33 caps)

A disposizione

16 Epalahame FAIVA (svincolato, 7 caps)

17 Ivan NEMER (Benetton Rugby, 13 caps)

18 Marco RICCIONI (Saracens, 22 caps)

19 David SISI (Zebre Parma, 28 caps)

20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 13 caps)

21 Martin PAGE-RELO (Lione, 2 caps)

22 Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 3 caps)

23 Pierre BRUNO (Zebre Parma, 13 caps)

Foto: Federugby via Getty Images