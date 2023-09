Italia-Namibia in tv, Mondiali rugby 2023: orario, dove vederla in chiaro, streaming

Finalmente si comincia. Attesissima per i Mondiali di rugby 2023 in Francia: scatta la manifestazione iridata e parte il cammino della Nazionale italiana guidata da Kieran Crowley. Gli azzurri sabato aprono il proprio percorso nel Girone A allo Stade Geoffroy Guichard di Saint-Etienne contro la Namibia.

Sfida assolutamente alla portata e da vincere, magari convincendo, per poi lanciarsi verso i prossimi appuntamenti che saranno durissimi contro Nuova Zelanda e Francia. Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma dell’incontro e come seguirlo in TV o streaming.

PROGRAMMA MONDIALI RUGBY 2023

Sabato 9 settembre

13.00 Italia-Namibia

PROGRAMMA MONDIALI RUGBY 2023, ITALIA-NAMIBIA: DOVE SEGUIRE LA PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai 2, Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV e Raiplay

Photo LiveMedia/Danilo Vigo