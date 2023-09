Italia-Canada, Coppa Davis 2023: programma, orari, tv, streaming

Neanche il tempo di uscire dalla quota US Open che subito la Coppa Davis va a impossessarsi del calendario internazionale, almeno per quel che riguarda un format che potrebbe cambiare nel 2024. All’Italia toccherà il debutto con il Canada all’Unipol Arena di Bologna (anzi, Casalecchio di Reno).

Sarà un po’ la sfida degli assenti, perché da una parte non ci saranno Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Fabio Fognini, dall’altra Felix Auger-Aliassime, mentre non è chiaro cosa succederà con Denis Shapovalov. L’anno scorso questa è stata la semifinale della settimana delle Finals, portata a casa dal team canadese che ha poi portato a casa l’intera posta. Per il team azzurro c’è la possibilità di partire bene con i due Lorenzo, Musetti e Sonego, e l’eventualità di Matteo Arnaldi chiamato in caso di necessità.

Italia-Canada, primo impegno dei gironi di Coppa Davis per gli azzurri, si giocherà mercoledì a partire dalle ore 15:00. Sarà possibile seguire il match in diretta tv gratis e in chiaro su Rai2 (con eventuale spostamento su RaiSport HD dopo le 19:40 qualora si allungasse il confronto) e su Sky Sport Uno (201), oltre che in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-CANADA, COPPA DAVIS 2023

Ore 15:00 Italia-Canada – Diretta tv su Rai2 e (dalle 19:40) RaiSport HD, integrale su Sky Sport Uno (201)

I nomi dei singolaristi e doppisti verranno comunicati un’ora prima dell’inizio dei match.

PROGRAMMA ITALIA-CANADA, COPPA DAVIS 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (dalle 19:40 RaiSport HD), Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse