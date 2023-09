Coppa Davis 2023, allenamento per gli azzurri a Bologna: presenti Musetti, Sonego e Bolelli

Il conto alla rovescia sta per terminare. Alla Unipol Arena di Bologna, la Nazionale italiana di tennis è pronta per affrontare la fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023. Sul cammino degli azzurri ci sarà la squadra detentrice del titolo, il Canada, il Cile e la Svezia.

Filippo Volandri non potrà contare sulla formazione tipo, viste le defezioni di Jannik Sinner e di Matteo Berrettini. I convocati dal capitano non giocatore sono i seguenti: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Sta facendo molto discutere l’esclusione di Fabio Fognini, spintosi alla Finale del Challenger di Genova, torneo nel quale era presente anche Vavassori, ritiratosi per un problema fisico in via precauzionale in semifinale proprio per la Davis

Ore tese, per i botta e risposta tra Fognini e Volandri sul modo in cui sia stata presa la decisione. In tutto questo si dovrà avere la massima concentrazione per centrare il passaggio di turno, riservato alle prime due squadre del Gruppo A. Per arrivare pronti all’appuntamento, hanno iniziato ieri gli allenamenti Musetti, Sonego e Bolleli. I tre tennisti nostrani si sono ritrovati e il clima è parso piuttosto rilassato.

L’esordio sarà il 13 settembre contro il Canada, privo di Felix Auger-Aliassime e con un Denis Shapovalov lontano dai campi da mesi per un problema al ginocchio. Si hanno perplessità anche sulla sua presenza. Il 15 settembre sarà la volta del Cile, con Nicolas Jarry e Cristian Garin che non vanno di certo sottovalutati come singolaristi, mentre il 17 ci sarà il confronto con gli svedesi, senza Mikael Ymer che ha deciso di attaccare la racchetta al chiodo dopo quanto accaduto sulla sua vicenda “doping”.

FOTO ALLENAMENTI ITALIA COPPA DAVIS 2023 A BOLOGNA

Foto: LaPresse