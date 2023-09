IndyCar, Laguna Seca: Palou inizia la festa nell’ultimo giorno di scuola

Può finalmente iniziare la festa di Alex Palou dopo aver conquistato a Portland il titolo 2023 dell’IndyCar Series. Il catalano ha ottenuto il secondo titolo nella principale categoria americana riservata alle monoposto, semplicemente il più costante del lotto da St. Petersburg (Florida) al round di settimana scorsa nello Stato dell’Oregon.

Il 26enne ha segnato la storia dopo cinque vittorie in questo 2023, il primo pilota dal 2007 ad oggi a chiudere la bagarre per il campionato con una competizione d’anticipo sul programma. Anno perfetto per il nativo di Sant Antoni de Vilamajor, costante in ogni pista ed in ogni occasione.

Il #10 di Chip Ganassi Racing è vinse lo scorso anno nella nota pista californiana che dopo una lunga pausa è tornata nei piani dell’IndyCar dal 2019. L’iberico condivide un successo nel ‘Firestone Grand Prix of Monterey’ insieme a Colton Herta, padrone di casa che ha dominato la scena nel 2019 e 2021 (non si corse per COVID-19 nel 2020).

Il giovane alfiere di Andretti avrà gli occhi di molti questo fine settimana. Il 23enne correrà infatti con una livrea celebrativa che suo padre Bryan utilizzò nel 1998, gara vinta a due anni dopo aver subito il leggendario sorpasso da parte di Alex Zanardi al ‘Cavatappi’.

Attenzione nell’ultimo atto del 2023 al neozelandese Scott Dixon (Ganassi #9) ed all’americano Josef Newgarden (Penske #12), piloti che sono stati i primi sconfitti al termine di un campionato che a lungo è stato controllato dal 26enne nativo di Sant Antoni de Vilamajor.

Per quanto riguarda i piloti in scena, invece, è da rimarcare nuovamente la partecipazione di Tom Blomqvist. Il britannico, originariamente atteso al Fuji nel FIA World Endurance Championship con United Autosports in LMP2, è atteso in pista al posto di Simon Pagenaud, veterano francese che è ancora fermo dopo un violento impatto avvenuto quest’estate in quel di Mid-Ohio. Ricordiamo che l’ex campione dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IMSA WTSC) gareggerà tutto il 2024 con Shank Racing al posto del brasiliano Helio Castroneves, vincitore in IndyCar a Laguna Seca nel lontano 2000.

Da segnalare anche il quasi certo addio di Romain Grosjean all’IndyCar. Il francese di Andretti si appresta a lasciare il proprio sedile visti anche gli imminenti impegni con Lamborghini tra l’IMSA WTSC ed il FIA World Endurance Championship. Il francese, dopo aver lasciato la F1, ha disputato 46 competizioni ottenendo come miglior risultato un secondo posto in ben cinque occasioni (Indy RC race-1 2021, Indy RC race-2 2021, Long Beach 2022, Long Beach 2023 e Barber 2023).

