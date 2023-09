NASCAR, Kansas: seconda chance per un pass verso la seconda parte dei Playoffs

Secondo appuntamento con i NASCAR Playoffs questo fine settimana dopo le emozioni della ‘Southern 500’ di Darlington. Il Kansas si prepara per accogliere una nuova imperdibile sfida per quanto riguarda la NASCAR Cup Series, evento che potrebbe permettere ad un protagonista di passare automaticamente alla prossima fase della battaglia per il titolo 2023.

Kyle Larson (Hendrick Motorsports #5 Chevy) è già automaticamente iscritto alla seconda parte della lotta verso il ‘Championship 4’. Il californiano ha vinto l’ultima competizione disputata ed attualmente potrà ‘riposarsi’ e guardare cosa accadrà ai restanti 15 rivali che hanno superato la ‘regular season’.

Tyler Reddick (23XI Racing #45 Toyota) e William Byron (Hendrick Motorsports #24 Chevy) si sono messi in mostra domenica scorsa in compagnia di Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing #11 Toyota). Il plurivincitore della Daytona 500 ha dovuto arrendersi dopo due Stage semplicemente perfette, un problema ai box ha condannato l’esperto della categoria che continua disperatamente ad inseguire il sogno di conquistare il primo titolo in carriera.

Bubba Wallace (-1), Kevin Harvick (-2), Ricky Stenhouse Jr (-4) e Michael McDowell (-19), invece, sono attualmente coloro che sono a rischio eliminazione. La graduatoria è molto corta dopo la tappa di Darlington, 19 punti sono infatti un margine colmabile con ancora due round da disputare prima dell’Elimination Race.

Tra i piloti ancora presenti nei Playoffs, Joey Logano vanta ben tre affermazioni (2014, 2015, 2020) nella Hollywood Casino 400′. Nell’albo d’oro della seconda competizione dell’anno in Kansas sono da rimarcare anche le affermazioni di Kevin Harvick (2013, 2016), Bubba Wallace (2022), Kyle Larson (2021), Martin Truex Jr (2017) e Denny Hamlin (2019). Menzione d’onore per quest’ultimo, padrone della scena in primavera in quel di Kansas City nella specifica ‘AdventHealth 400’, manifestazione vinta anche nel 2012 e nel 2020.

Foto. LaPresse