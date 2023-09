I convocati dell’Italia Under 21 per la partita contro la Turchia: gli azzurrini per le qualificazioni agli Europei. La lista completa

L’Italia Under 21 si appresta a disputare il secondo incontro del girone 1 per le qualificazioni agli Europei 2025 di categoria in Slovacchia: gli azzurrini saranno di scena in Turchia martedì 12 settembre alle 18.30, un match da non fallire per evitare di perdere ulteriore terreno rispetto agli stessi anatolici e alla Norvegia, le due avversarie più insidiose per il raggiungimento delle prime due posizioni.

Nel debutto di Carmine Nunziata sulla panchina dell’Under 21, l’Italia non ha di certo brillato in Lettonia: la nazionale azzurra ha pareggiato per 0-0 il primo match valevole per queste qualificazioni, risultato tutto sommato giusto vista la prestazione non all’altezza degli azzurrini visto il dislivello tecnico presente tra le due squadre. La squadra guidata dal CT napoletano ha faticato moltissimo a esprimere un gioco in linea con le qualità dei propri giocatori, molti dei quali non hanno ancora trovato una condizione fisica accettabile.

Per la sfida con i turchi, Nunziata potrà disporre di ben 26 giocatori, gli stessi ovviamente che sono stati chiamati per il match in Lettonia: molti degli elementi convocati dal tecnico napoletano sono stati già guidati da Nunziata nella spedizione dello scorso giugno in Argentina con la Nazionale Under 20, cammino terminato con la sconfitta in finale contro l’Uruguay. Andiamo a vedere, ruolo per ruolo, tutti i nomi a disposizione di Nunziata per il match di dopodomani.

CONVOCATI ITALIA UNDER 21

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Pro Vercelli), Gioele Zacchi (Giana Erminio).

Difensori: Giorgio Cittadini (Monza), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (San Galleo).

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Simone Panada (Sampdoria), Matteo Prati (Cagliari), Franco Tongya (Odense).

Attaccanti: Marco Nasti (Bari), Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari).

Foto: Lapresse